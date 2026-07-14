Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε

Η επιβολή ενός προστίμου ύψους 250 ευρώ χθες το μεσημέρι στην πολυσύχναστη παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο αιφνιδίασε τους πάντες. Η λιμενική αρχή εντόπισε κατά τη διάρκεια ελέγχου έναν αναβάτη σανίδας τύπου SUP να απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο. Όπως όμως διαπιστώθηκε πως δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Κάτι το οποίο του κόστισε πολύ, αφού οι αρμόδιες αρχές, του «έκοψαν» το σχετικό πρόστιμο.

Η ίδια η είδηση πάντως, που αναδείχθηκε από μέσα της Λήμνου, αλλά έγινε viral μέσω TikTok έγινε η αφορμή να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για τους κανόνες που διέπουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής στη χώρα μας. Αρκετοί πολίτες μπαίνουν στο νερό χωρίς να γνωρίζουν τις βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Λιμενικό. Το νομικό πλαίσιο παραμένει εντελώς ξεκάθαρο, όσο κι αν μας φαίνεται υπερβολικό την ώρα των διακοπών.

Τι ορίζει η αυστηρή νομοθεσία SUP για την ασφάλεια



Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η χρήση του ατομικού σωσιβίου παραμένει απολύτως υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους αναβάτες.

Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Pάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται ποτέ η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμων. Το βλέπουμε συχνά στις ελληνικές παραλίες, αλλά τιμωρείται.

Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται λοιπόν η όποια χρήση της σανίδας πριν από την ανατολή αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.

Κανείς δεν πρέπει να δοκιμάζει τις αντοχές του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θάλασσα.

Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους.

Οι κυρώσεις και ο απόλυτος χαμός στο TikTok

Τα περιστατικά αυτού του είδους δεν αποτελούν κάποια σπάνια εξαίρεση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε κάθε συμβάν που προκύπτει στη θάλασσα, οι λιμενικές αρχές εξετάζουν με απόλυτη αυστηρότητα το αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας από τους εμπλεκόμενους. Οι στοχευμένοι έλεγχοι καλύπτουν συνολικά όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Έτσι επιβάλλονται οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, ανεξάρτητα από το αν το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα ή σε ένα απλό ανθρώπινο λάθος. Το συγκεκριμένο πρόστιμο για SUP πήρε αμέσως τεράστιες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο από την ώρα του ελέγχου αναρτήθηκε στο TikTok προκαλώντας πραγματική φρενίτιδα. Συγκέντρωσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες δεκάδες χιλιάδες προβολές. Προκάλεσε έτσι μια πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με το πόσο καλά γνωρίζουν οι χρήστες την αυστηρή νομοθεσία SUP, αλλά και για τα όρια ανάμεσα στην ξεγνοιασιά του καλοκαιριού και τους ελέγχους των αρχών.

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