Ο αρχηγός ΓΕΑ επισκέφθηκε την Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο

Snapshot Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο για ενημέρωση σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας.

Στην περιοδεία συνόδευε ο Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος – Σάββας Τζοβάρας, Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.

Κατά την άφιξη, τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της 130 Σμηναρχίας, Σμήναρχος Κωνσταντίνος Παζαράς.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα της μονάδας και επισκέφθηκε το προσωπικό των αεροσκαφών επιφυλακής και του ελικοπτέρου ετοιμότητας. Snapshot powered by AI

Στο ακριτικό νησί της Λήμνου βρέθηκε o Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Συγκεκριμένα, μετέβη στην 130 Σμηναρχία Μάχης προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να συνομιλήσει με το προσωπικό που περιφρουρεί τους ελληνικούς αιθέρες.

Τον Αρχηγό ΓΕΑ συνόδευε στην περιοδεία του ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος – Σάββας Τζοβάρας, ενώ κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του νησιού τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της ακριτικής Σμηναρχίας, Σμήναρχος Κωνσταντίνος Παζαράς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΑ ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα της Μονάδας, ενώ στη συνέχεια, επισκέφθηκε τους ιπτάμενους και τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής και του ελικοπτέρου ετοιμότητας.

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