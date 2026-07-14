Τρεις εγκληματικές οργανώσεις εξαπατούσαν ηλικιωμένους: Περισσότερα από 410.000 ευρώ η λεία τους

Snapshot Τρεις εγκληματικές οργανώσεις εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενες υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αποκομίζοντας συνολικά πάνω από 410.000 ευρώ.

Οι μέθοδοι τους περιλάμβαναν ανέπαφη αφαίρεση χρημάτων που τοποθετούνταν σε εξωτερικά σημεία και απασχόληση των θυμάτων για να εισβάλλουν στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη των οργανώσεων στην Αττική και ταυτοποιήθηκαν άλλα 18, ενώ κατασχέθηκαν κινητά, κάρτες SIM, υπολογιστές και όχημα.

Στην Πάτρα και την Ηλεία εξαρθρώθηκαν άλλες ομάδες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους με παρόμοιες μεθόδους, αποσπώντας πάνω από 39.000 ευρώ και κοσμήματα.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικά κέντρα από τις οικίες τους και επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ μετά από κάθε πράξη απέρριπταν τις συσκευές για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Snapshot powered by AI

Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, εξαρθρώθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, συνέλαβαν τέσσερα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων και ταυτοποίησαν τα στοιχεία 18 ακόμη μελών. Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιώντας προσχήματα, όπως «κίνδυνο έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος», απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 410.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 τρεις «συγγενικές» μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο τρόπος δράσης

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ως τηλεφωνικά κέντρα τις οικίες τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, στοχοποιούσαν ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μαζί τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις («ghost persons»).

Με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, τους τρομοκρατούσαν και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν τις αποταμιεύσεις τους. Για να γίνουν πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση των «τηλεφωνητών», οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν άμεσα στις οικίες των θυμάτων. Εκεί, εφάρμοζαν δύο μεθόδους:

Ανέπαφη Αφαίρεση: Έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία (π.χ. στην είσοδο της οικίας), απ’ όπου τα αφαιρούσαν χωρίς φυσική επαφή.

Έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία (π.χ. στην είσοδο της οικίας), απ’ όπου τα αφαιρούσαν χωρίς φυσική επαφή. Μέθοδος Απασχόλησης: Εάν το θύμα αδυνατούσε να εξέλθει, οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν στην οικία και, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στο τηλέφωνο, οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Μετά από κάθε επιτυχημένη πράξη, οι κατηγορούμενοι απέρριπταν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές και τις συνδέσεις τους για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκε η ακόλουθη δραστηριότητα, η οποία παρατίθεται με βάση τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη):

1η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών , οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόποινες πράξεις στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 180.700 ευρώ .

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή , οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε . 2η Εγκληματική Οργάνωση (με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών , οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 161.050 ευρώ .

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή , οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους . 3η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν 7 αξιόποινες πράξεις με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 71.100 ευρώ. Η δράση τους τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όχημα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, φορητοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης (USB sticks).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Πάτρα

Στο μεταξύ, σε μία άλλη περίπτωση, συνελήφθησαν στην Πάτρα τρία μέλη συμμορίας που διέπραξαν κλοπή, εξαπατώντας πολίτη.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, προσποιήθηκαν τηλεφωνικά τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και με το πρόσχημα «κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω διαρροής ρεύματος», αφαίρεσαν από ηλικιωμένο περισσότερα από 16.000 ευρώ και κοσμήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έπεισαν τον ηλικιωμένο να αφήσει έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του μία σακούλα, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 16.120 ευρώ, καθώς και κοσμήματα. Κατά την απόπειρα αρπαγής των χρημάτων, ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι έσπρωξαν με βία την πόρτα και διέφυγαν.

Ο ηλικιωμένος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων. Έπειτα από λίγη ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κρύβονται σε αγρόκτημα με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Σουλίου της Πάτρας, όπου και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο των κατηγορουμένων βρέθηκαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ στην πολυκατοικία όπου διαπράχθηκε η κλοπή, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη κάτω από εσωτερική σκάλα τη σακούλα με το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από τον ηλικιωμένο.

Στην Ηλεία

Επίσης, στην Ηλεία, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. και έδρασαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες ,οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, κρατώντας ταυτόχρονα απασχολημένες τις τηλεφωνικές τους γραμμές, ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους.

Στην συνέχεια, προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλες και να τις αφήνουν σε εξωτερικά σημεία των σπιτιών.

Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την παράνομη δραστηριότητά τους το χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα - χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 23.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

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