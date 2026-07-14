Απάτη «καρουζέλ» 46,9 εκατ. ευρώ εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Έφοδοι σε Αττική και Καστοριά

Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα

Μίλτος Τσεκούρας

Απάτη «καρουζέλ» 46,9 εκατ. ευρώ εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Έφοδοι σε Αττική και Καστοριά
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε Αττική και Καστοριά για υπόθεση απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» αξίας τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ.
  • Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε «εξαφανισμένες εταιρείες» σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών και την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
  • Η απάτη προκάλεσε ζημία στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα ή ανακριβώς δηλωθέντα ποσά ΦΠΑ ύψους άνω των 70 εκατ. ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά βιβλία, 99 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή αυτοκίνητα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 5,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων.
  • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα, μέσω προηγμένων ψηφιακών ερευνών.
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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για υπόθεση εικαζόμενης απάτης στον ΦΠΑ τύπου «carousel».

Η υπόθεση συνδέεται με τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών και με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εικαζόμενο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως σήμερα, κατά την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες εταιρείες» (missing traders) -εταιρείες που συστήνονται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ- για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή του φόρου ή επιτυγχάνοντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Έρευνες στις έδρες εταιρειών

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 99 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900 χιλιάδων ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, που επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

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