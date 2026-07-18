Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή

Snapshot Η πυρκαγιά στην αγροτοδασική έκταση της Επισκοπής Ευβοίας δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων προς τη Βρύση.

Υποστηρίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης υδροφόρες, μηχανήματα έργου ΟΤΑ και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Επισκοπή στην Κύμη Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκονταν διάσπαρτες οικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, στις 13.48 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.