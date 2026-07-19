ΥΠΑ: 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο - Νέο ιστορικό ρεκόρ

Snapshot Στις 18 Ιουλίου 2026 καταγράφηκε ρεκόρ με 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 4.944 πτήσεις στις 10 Αυγούστου 2024.

Η ΥΠΑ διαχειρίστηκε την κίνηση τηρώντας όλα τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026 με 4.925 πτήσεις.

Η αυξητική τάση της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΥΠΑ ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024.

Οι ΕΕΚ διαχειρίστηκαν το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026.