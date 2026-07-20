Λαμία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 110.000 ευρώ η λεία τους
Τρία άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος
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Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται μέλη σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην περιοχή της Λαμίας.
Παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, έπειθαν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα καθώς αντιμετώπιζαν δήθεν βλάβη στις οικίες τους, προκειμένου να τα σώσουν.
Έπειτα, τους έδιναν οδηγίες πώς να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο εκτός των σπιτιών τους, με τους ίδιους να τα αφαιρούν. Η λεία τους ξεπερνά τις 110.000 ευρώ.
Τρία άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος.
Οι Αρχές ζητούν την προσοχή των πολιτών.
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