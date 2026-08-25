Καλύβες Χαλκιδικής: Απομακρύνονται ξαπλώστρες και ομπρέλες μόνιμα τοποθετημένες στην παραλία

Snapshot Ο δήμος Πολυγύρου προχωρά στην απομάκρυνση μόνιμα τοποθετημένων ξαπλωστρών και ομπρελών στην παραλία Καλύβες Χαλκιδικής.

Ο εξοπλισμός παραμένει στην παραλία για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε κάποιες περιπτώσεις ασφαλίζεται με αλυσίδες και λουκέτα.

Προηγούμενη αντίστοιχη επιχείρηση έγινε στη Γερακινή, όπου αφαιρέθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συνεχίζονται με στόχο τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην πρόληψη της μόνιμης κατάληψης τμημάτων του αιγιαλού από ιδιωτικό εξοπλισμό. Snapshot powered by AI

Νέα επιχείρηση πραγματοποιεί σήμερα ο δήμος Πολυγύρου, για ξαπλώστρες και ομπρέλες που παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες στην παραλία στις Καλύβες Χαλκιδικής.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας με συνεργεία του δήμου, μηχανήματα έργου να βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο προκειμένου να απομακρύνουν εξοπλισμό που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος στην ακτή.

Η παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου, με στόχο να απομακρυνθούν κατασκευές και αντικείμενα που καταλαμβάνουν μόνιμα κοινόχρηστο χώρο.

Στο επίκεντρο οι μόνιμα τοποθετημένες ομπρέλες

Το εν λόγω ζήτημα απασχολεί έντονα την περιοχή καθώς σε αρκετά σημεία της Χαλκιδικής οι παραλίες έχουν γεμίσει με ομπρέλες και ξαπλώστρες που δεν τοποθετούνται απλώς για την εξυπηρέτηση των λουόμενων κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά παραμένουν στην άμμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εξοπλισμός ασφαλίζεται με αλυσίδες και λουκέτα, ώστε να παραμένει στο ίδιο σημείο.

Ανάλογη εικόνα είχε καταγραφεί πριν από λίγες ημέρες και στη Γερακινή, όπου ο Δήμος Πολυγύρου προχώρησε στην απομάκρυνση περίπου 100 ομπρελών και ξαπλωστρών. Ο εξοπλισμός είχε σε αρκετές περιπτώσεις πακτωθεί στην παραλία και ασφαλιστεί, με αποτέλεσμα η απομάκρυνσή του να απαιτήσει τη χρήση μηχανημάτων.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν

Η σημερινή παρέμβαση στις Καλύβες εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Δήμου Πολυγύρου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της μόνιμης κατάληψης τμημάτων του αιγιαλού.

Το ζητούμενο, όπως προκύπτει, είναι να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των παραλιών και να μην μετατρέπονται τμήματα της ακτής σε «κρατημένους» χώρους μέσω εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος.

Διαβάστε επίσης