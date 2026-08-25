Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Μέθυσε και άρχισε να τη χαστουκίζει και να τη χτυπάει

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, ο 20χρονος σύζυγός της βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν της επιτέθηκε.

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