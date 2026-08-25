Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Μέθυσε και άρχισε να τη χαστουκίζει και να τη χτυπάει
Συνεχίζονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, αφού ακόμη ένα καταγράφηκε στο Ηράκλειο, όπου μια νεαρή σύζυγος δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, ο 20χρονος σύζυγός της βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν της επιτέθηκε.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ