Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

Τους «κάρφωσε» η κάμερα ενώ ο ιδιοκτήτης ήταν διακοπές

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο Γεωργιανοί διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε πολυκατοικία της Λάρισας και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω μετά από ειδοποίηση του ιδιοκτήτη μέσω κάμερας ασφαλείας.
  • Οι δράστες διέπραξαν 10 διαρρήξεις σε διάστημα 12 ημερών, αφαιρώντας συνολικά πάνω από 149.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα.
  • Οι διαρρήκτες χρησιμοποιούσαν ειδικά κλειδιά τύπου «πασπαρτού» και εργαλεία για να ανοίγουν κλειδαριές ασφαλείας σε διαμερίσματα.
  • Ένας από τους συλληφθέντες είχε αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ο δεύτερος εισήλθε νόμιμα στην Ελλάδα τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
  • Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λάρισας ερευνά ενδεχόμενη ύπαρξη συνεργών των δύο δραστών.
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Μία κάμερα ασφαλείας εγκατεστημένη σε διαμέρισμα και συνδεδεμένη με το κινητό τηλέφωνο Λαρισαίου «πρόδωσε» τους δύο Γεωργιανούς διαρρήκτες που εγκλωβίσθηκαν στο κλιμακοστάσιο του 6ου ορόφου πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επ’ αυτοφώρω από την ΕΛ.ΑΣ..

Ο Λαρισαίος, σύμφωνα με ην εφημερίδα Ελευθερία, παραθέριζε στα παράλια του Νομού όταν ενεργοποιήθηκε η σχετική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα οι δύο τουλάχιστον δράστες, επαγγελματίες διαρρήκτες και εξπέρ στις κλειδαριές θυρών με κλειδιά τύπου χρηματοκιβωτίου, να πέσουν στα χέρια των αστυνομικών, αφού πρώτα έδρασαν σε 10 σπίτια, από τις 7 έως τις 19 Αυγούστου. «Προτιμώντας» πολυκατοικίες κυρίως στην οδό Ιουστινιανού, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, για λόγους που ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ..

Όπως είναι γνωστό σχεδόν κάθε καλοκαίρι, υπήκοοι Γεωργίας που ζούνε στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενοι τις θερινές διακοπές ενοίκων διαμερισμάτων, μεταβαίνουν (και) στη Λάρισα με σκοπό τις διαρρήξεις χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού», ενώ από την ΕΛ.ΑΣ. θεωρούνται «επαγγελματίες».

Οι δύο Γεωργιανοί δράστες – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» ο ένας είχε αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2025 – έχοντας ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους για διακεκριμένες κλοπές, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φυλακή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τις 9 προηγηθείσες κλοπές σε διαμερίσματα «αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 60.400 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά – κοσμήματα, εκτιμώμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώ», ενώ στην κατοχή τους, κατά τη σύλληψη, βρέθηκαν «και χρηματικά ποσά σε ευρώ, δολάρια Αμερικής και λίρες Αγγλίας».

Η κάμερα ασφαλείας στο διαμέρισμα του Λαρισαίου λειτούργησε καθοριστικά, αφού ενώ ο ίδιος παραθέριζε στα παράλια του Νομού η είσοδος των διαρρηκτών στο σπίτι ενεργοποίησε την εφαρμογή και έλαβε ενημέρωση στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος τρίτου ορόφου αντιλαμβανόμενος λοιπόν τη διάρρηξη,στις 4.15’ τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και τρία λεπτά αργότερα, στις 4.18’ αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ βρέθηκαν στην πολυκατοικία της οδού Ιουστινιανού.

Οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν εντοπίσθηκαν στον 2ο όροφο και καθώς εγκλωβίσθηκαν στο κλιμακοστάσιο του 6ου ορόφου, τελικά συνελήφθησαν. Έχοντας νωρίτερα πετάξει, χειρουργικές μάσκες, γάντια, γυναικείες κάλτσες, κινητό τηλέφωνο, αυτοσχέδια διαρρηκτικά εργαλεία (κλειδιά πασπαρτού), διάφορα εργαλεία (φωτ.) αλλά και «μύτες» που προσαρμόζονται στα κλειδιά πασπαρτού (τύπου χρηματοκιβωτίου) που ανοίγουν κλειδαριές θυρών που σημειωτέον, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν αγοράσει ως κλειδαριές ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας οι διαρρήκτες δρούσαν κυρίως ξημερώματα, είτε σπάζοντας τους «μύλους» κλειδαριών παλαιότερου τύπου – είτε με τα πασπαρτού κλειδιά άνοιγαν κλειδαριές τύπου «τρίαινας» με αποτέλεσμα σε διάστημα περίπου 12 ημερών που έδρασαν στη Λάρισα, να ανοίξουν συνολικά 10 σπίτια αποκομίζοντας περισσότερα από 149.000 ευρώ (μετρητά, λίρες και κοσμήματα) ενώ μόνο από ένα σπίτι, αφού το έκαναν άνω – κάτω, στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν και έκλεψαν μετρητά ύψους 55.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο 42χρονος συλληφθείς είχε αποφυλακισθεί τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ ο έτερος συλληφθείς και 40χρονος, εισήλθε νόμιμα στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο. Τέλος κατά την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο συλληφθέντες ενδεχομένως να είχαν και συνεργούς.

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