Νοσοκομείο Μεσολογγίου για 48χρονο: «Αποχαιρετούμε έναν αγαπητό συνάδελφο και εξαίρετο ιατρό»

Τη βαθιά τους θλίψη για την αιφνίδια απώλεια του ιατρού και αναισθησιολόγου Ερρίκου Τσιαγκούρη εκφράζουν η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα».

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη νοσοκομειακή κοινότητα του Μεσολογγίου, με τη Διοίκηση να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αφοσίωση, το ήθος και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο νοσοκομείο.

Η Διοικήτρια, Ελένη Φιλλιποπούλου, και το προσωπικό του «Χατζηκώστα» απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

Στην ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει:

«Η Διοικήτρια και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου “Χατζηκώστα” εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την αιφνίδια απώλεια του ιατρού και συναδέλφου μας, Ερρίκου Τσιαγκούρη.

Με ειλικρινή οδύνη αποχαιρετούμε έναν αγαπητό συνάδελφο και εξαίρετο ιατρό, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Εκ της Διοικήσεως»