Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Αθήνας είναι ότι αποτελεί την τέλεια αφετηρία για γρήγορες εξορμήσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Η Αθήνα αποτελεί ιδανική αφετηρία για γρήγορες εξορμήσεις σε παραλίες με καθαρά νερά και φυσική ομορφιά σε απόσταση 1 με 2 ωρών.
  • Η παραλία ΚΑΠΕ στο Σούνιο προσφέρει κυκλαδίτικο τοπίο με ψιλή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά κοντά στον Ναό του Ποσειδώνα.
  • Η Μυλοκοπή κοντά στο Λουτράκι είναι μια απομονωμένη, άγρια παραλία με κρυστάλλινα νερά και πευκοδάσος, προσβάσιμη με 4x4 ή πεζοπορία, χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις.
  • Ο Κάλαμος στην Εύβοια διαθέτει δύο κόλπους με διαυγή νερά και επιλογές ανάμεσα σε beach bars και ελεύθερους χώρους, ενώ προσφέρει και τοπικές ταβέρνες για φαγητό.
  • Η Ψάθα στη Δυτική Αττική είναι μια μεγάλη παραλία 2,5 χιλιομέτρων στον Κορινθιακό με φυσικό τοπίο, παροχές και δυνατότητα απομόνωσης, ιδανική για ολοήμερη εκδρομή.
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Μπορεί οι αδειούχοι του Αυγούστου να αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στην πρωτεύουσα και για τους περισσότερους, οι καλοκαιρινές διακοπές να πλησιάζουν στο τέλος τους, όμως η επιθυμία μας για μια τελευταία βουτιά, μπορεί να μας ακολούθησε μέχρι την πρωτεύουσα.

Αν δεν είστε από αυτούς που ξεκινάνε τα «καλό χειμώνα» από τα τέλη Αυγούστου, τόσο η Αττική, όσο και οι γειτονικοί νομοί, μας προσκαλούν με τις παραλίες τους να συνεχίσουμε το καλοκαιρινό πνεύμα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Αθήνας είναι ότι αποτελεί την τέλεια αφετηρία για γρήγορες εξορμήσεις. Σε απόσταση που κυμαίνεται από μία έως δύο ώρες, μπορεί κανείς να βρεθεί από την καρδιά του αστικού ιστού σε καταπράσινους κολπίσκους, απέραντες αμμουδιές και κρυστάλλινα νερά που θυμίζουν μακρινά νησιά. Τα σαββατοκύριακα αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για ολοήμερες εκδρομές με την παρέα ή την οικογένεια, γεμίζοντας τις μπαταρίες μας πριν την επίσημη άδεια.

Αν αναρωτιέστε πού θα στρώσετε την ψάθα σας για μερικές ακόμα αναζωογονητικές βουτιές, συγκεντρώσαμε πέντε εξαιρετικές προτάσεις κοντά στην Αθήνα που καλύπτουν κάθε προτίμηση.

1. ΚΑΠΕ (Σούνιο): Κυκλαδίτικη μαγεία στην Αττική Ριβιέρα

Αν θέλετε αίσθηση Αιγαίου, η παραλία ΚΑΠΕ στο Σούνιο είναι ο απόλυτος προορισμός εντός Αττικής. Βρίσκεται λίγο πριν από τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα και για να φτάσετε στην ακτή θα χρειαστεί να κατεβείτε μερικά τσιμεντένια σκαλοπάτια.

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Η παραλία ΚΑΠΕ

Το σκηνικό που αντικρίζει κανείς από ψηλά αποζημιώνει κάθε κόπο: βαθιά, πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, ψιλή άμμος και ένας εντυπωσιακός βράχος που προσφέρει φυσική προστασία.

Η παραλία είναι ουσιαστικά ανοργάνωτη, επομένως είναι καλό να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς της, τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνει πολύ κόσμο, οπότε η πρωινή άφιξη επιβάλλεται.

2. Μυλοκοπή (Λουτράκι): Ένας επίγειος, ανέγγιχτος παράδεισος

Για τους λάτρεις της περιπέτειας και της άγριας φύσης, η Μυλοκοπή, σε κοντινή απόσταση από το Λουτράκι (προς το Ακρωτήριο Ηραίον), είναι ένα πραγματικό κρυμμένο διαμάντι. Η πρόσβαση στο τελευταίο κομμάτι απαιτεί είτε όχημα 4x4 είτε μια σύντομη, βατή πεζοπορία μέσα στο πευκοδάσος.

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Η Μυλοκοπή

visitloutraki.com

Η παραλία είναι χωρισμένη στα δύο από έναν σχηματισμό βράχων: η μία πλευρά έχει ψιλή αμμουδιά, ενώ η άλλη εντυπωσιακές σχιστές πλάκες. Τα νερά είναι εξωτικά, κρυστάλλινα και τυρκουάζ, ενώ το πευκοδάσος φτάνει σχεδόν μέχρι το κύμα. Είναι εντελώς ανοργάνωτη, οπότε η σωστή προετοιμασία με νερό και σνακ είναι απαραίτητη για να απολαύσετε την απόλυτη ηρεμία του τοπίου.

3. Κάλαμος (Εύβοια): Το «γαλάζιο θαύμα» του Ευβοϊκού

Η Εύβοια προσφέρει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας και ο Κάλαμος (από την πλευρά που βλέπει στο Αιγαίο, κοντά στο Αλιβέρι) είναι προσβάσιμος για μονοήμερη από την Αθήνα. Πρόκειται για έναν πανέμορφο, διπλό κόλπο που χωρίζεται από έναν μεγάλο βράχο.

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Ο Κάλαμος

Feel Greece

Ο ένας κόλπος («η καλή») είναι πιο απάνεμος και ήσυχος, ενώ ο άλλος («η κακιά») είναι πιο ανοιχτός στο πέλαγος. Τα νερά είναι απίστευτα διαυγή, βαθιά και έχουν ένα μαγικό μπλε χρώμα. Στην περιοχή θα βρείτε μερικά beach bars με ξαπλώστρες, αλλά και ελεύθερο χώρο, καθώς και εξαιρετικές ταβέρνες για να κλείσετε τη μέρα σας με θαλασσινά πάνω στην άμμο.

4. Καλαμάκι (Αρχαία Επίδαυρος): Βουτιές στην ιστορία και το πράσινο

Κατευθυνόμενοι προς την Πελοπόννησο, η περιοχή της Επιδαύρου προσφέρει γαλήνιες επιλογές όπου το πράσινο των πεύκων σμίγει με το γαλάζιο του Σαρωνικού. Η παραλία Καλαμάκι, πολύ κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο, είναι το ιδανικό καταφύγιο για χαλάρωση.

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Η παραλία Καλαμάκι

Δήμος Επιδαύρου

Η ακτή είναι στρωμένη με ψιλό βότσαλο και περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση που προσφέρει φυσική σκιά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Τα νερά είναι ήρεμα, πεντακάθαρα και συνήθως ζεστά. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για οικογένειες αλλά και για όσους θέλουν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με μια επίσκεψη στους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής ή με μια παράσταση στο αρχαίο θέατρο.

5. Ψάθα (Δυτική Αττική): Η απέραντη ομορφιά του Κορινθιακού

Για να συμπληρωθεί ο χάρτης των αποδράσεων, η Ψάθα παραμένει μια από τις πιο επιβλητικές και μεγάλες παραλίες της Αττικής. Βρίσκεται κάτω από το όρος Πατέρα, στον Κόλπο των Αλκυονίδων (στον Κορινθιακό), και αποτελεί σταθερή αξία για ολοήμερη εκδρομή.

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Η Ψάθα

Το τεράστιο μήκος της, που αγγίζει τα 2,5 χιλιόμετρα, εγγυάται ότι θα βρείτε άνετα χώρο να απομονωθείτε. Το τοπίο είναι μαγευτικό, καθώς το πράσινο του βουνού συναντά τα βαθιά, δροσερά νερά. Κατά μήκος της ακτής λειτουργούν πολλά ουζερί, καφετέριες και ψαροταβέρνες, ενώ αν μείνετε μέχρι αργά, θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα.

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Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

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