Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες
Ιστιοφόρο πολωνικής σημαίας προσάραξε κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθώνης, με εισροή υδάτων
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- Στο ιστιοφόρο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
- Στο σημείο έχουν μεταβεί ιδιωτικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και δύτης, ενώ σπεύδουν στελέχη του Λιμενικού.
- Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
Προσάραξη ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ σπεύδει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
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