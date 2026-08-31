Συγκίνηση στη Μονή Αγίου Μηνά: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ στο Μουσείο της Σφαγής της Χίου

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄ επισκέφθηκε τη μαρτυρική Μονή Αγίου Μηνά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Λαμπρή υποδοχή και έντονη συγκίνηση στον ιστορικό τόπο, όπου το παρελθόν του νησιού παραμένει ζωντανό.

Σωτήρης Σκουλούδης

Συγκίνηση στη Μονή Αγίου Μηνά: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ στο Μουσείο της Σφαγής της Χίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κλίμα κατάνυξης, ιστορικής μνήμης και έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσκεψη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρου Β΄ στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά στη Χίο.

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Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας έγινε δεκτός με ιδιαίτερη λαμπρότητα στη μαρτυρική μονή, έναν χώρο με ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική αλλά και στην εθνική ιστορία της Χίου. Κληρικοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πιστοί βρέθηκαν στον χώρο για να τον υποδεχθούν, αποδίδοντας τις τιμές που αρμόζουν στον Προκαθήμενο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Θεόδωρος Β΄ βρέθηκε και στο Μουσείο της Σφαγής της Χίου, στον τόπο που συνδέεται με μία από τις πιο τραγικές και αιματοβαμμένες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

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Η Μονή Αγίου Μηνά αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μνήμη της Σφαγής της Χίου το 1822. Στον χώρο αυτό, όπου διασώζονται τεκμήρια της καταστροφής και της θυσίας χιλιάδων ανθρώπων, η παρουσία του Πατριάρχη προσέδωσε ξεχωριστή βαρύτητα στη σημερινή ημέρα.

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Κατά την επίσκεψή του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος από τη φόρτιση του χώρου και από τη σημασία της ιστορικής παρακαταθήκης που διατηρεί η Μονή Αγίου Μηνά. Μέσα σε έναν τόπο που έχει ταυτιστεί με τον πόνο, τη θυσία και την αντοχή του χιακού λαού, η ομιλία του κινήθηκε γύρω από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την πίστη και την ανάγκη να μεταφερθεί το μήνυμα της θυσίας στις νεότερες γενιές.

Ο Θεόδωρος Β΄ ανέδειξε τη σημασία της μνήμης όχι ως στοιχείο διχασμού, αλλά ως παρακαταθήκη ευθύνης, ενότητας και ειρήνης. Σε έναν τόπο που φέρει ανεξίτηλα τα σημάδια της Ιστορίας, η παρουσία του λειτούργησε ως προσκύνημα σε όσους χάθηκαν και ως υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής.

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Η σημερινή επίσκεψη στη Μονή Αγίου Μηνά εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα της παραμονής του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στη Χίο, η οποία ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου, με σειρά εκκλησιαστικών, θεσμικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για τη Χίο, η επίσκεψη του Θεόδωρου Β΄ στη μαρτυρική μονή αποτέλεσε μια βαθιά συμβολική στιγμή, όπου η Ορθοδοξία, η ιστορική μνήμη και η συλλογική ταυτότητα του νησιού συναντήθηκαν σε έναν χώρο που εξακολουθεί να υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα της ελευθερίας.

Το Newsbomb βρέθηκε στη Μονή Αγίου Μηνά και κατέγραψε τις στιγμές της υποδοχής, της επίσκεψης στο Μουσείο της Σφαγής και της συγκινητικής παρουσίας του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον μαρτυρικό τόπο της Χίου.

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