Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

Snapshot Η Άννα Μαρία γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια με ένα ταξίδι στη Γροιλανδία, δώρο από τις αδελφές της Μαργκρέτε και Βενεδίκτη.

Το ταξίδι περιλάμβανε επισκέψεις στο Νουούκ και το Ιλούλισατ, δύο σημαντικές περιοχές της Γροιλανδίας.

Η Άννα Μαρία ταξίδεψε μαζί με την κόρη της Θεοδώρα στη Γροιλανδία, που έχει σημαντικό βαθμό αυτονομίας εντός του Βασιλείου της Δανίας.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω στρατηγικού ενδιαφέροντος στην Αρκτική, με διαβεβαιώσεις ότι παραμένει αυτόνομο τμήμα της Δανίας. Snapshot powered by AI

Τα 80 της χρόνια συμπλήρωσε την Κυριακή η Άννα Μαρία, με τη βασιλική οικογένεια της Δανίας να αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή από τη φετινή χρονιά των γενεθλίων της.

Ο επίσημος λογαριασμός της δανικής βασιλικής οικογένειας δημοσίευσε μια φωτογραφία της Άννας Μαρίας και αποκάλυψε ότι, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, πραγματοποίησε μια επιθυμία που είχε εδώ και χρόνια: να ταξιδέψει στη Γροιλανδία.

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Το ταξίδι οργανώθηκε ως δώρο από τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της, την πρώην βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε και την πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Η Άννα Μαρία ταξίδεψε στη Γροιλανδία μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Θεοδώρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στο Νουούκ και το Ιλούλισατ, δίνοντάς της την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά δύο από τις σημαντικότερες περιοχές της αυτόνομης επικράτειας.

Η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, έχοντας παράλληλα σημαντικό βαθμό αυτονομίας και θεσμοθετημένο δικαίωμα αυτοδιάθεσης για τον πληθυσμό της.

Το ταξίδι της Άννας Μαρίας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Γροιλανδία βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Το ενδιαφέρον για την περιοχή εντάθηκε εκ νέου το 2026, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής περιοχής της Αρκτικής.

Η διοίκηση της Γροιλανδίας έχει, πάντως, ξεκαθαρίσει ότι η περιοχή παραμένει αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας.