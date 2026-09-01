«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση ταυτότητας
Η επική στιχομυθία για την έκδοση ταυτότητας
Μια απρόσμενη εμπειρία που έζησε κατά τη διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας περιέγραψε με άκρως χιουμοριστικό τρόπο σε ανάρτησή του ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis S.A.
Πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος, ως πολίτης, ένας υπάλληλος αλλά και… το σύστημα που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Όπως περιγράφει ο Στράτος Φαναράς, όλα ξεκίνησαν ως μια απολύτως τυπική διαδικασία. Ο υπάλληλος βρισκόταν πίσω από το γραφείο, κοιτούσε την οθόνη του υπολογιστή και καθισμένος απέναντί του, ο ίδιος, απαντούσε στις ερωτήσεις για τα προσωπικά του στοιχεία.
Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η συζήτηση έφτασε στον τόπο όπου ψηφίζει.
«Και πού ψηφίζετε;», τον ρώτησε ο υπάλληλος.
«Εδώ ψηφίζω», απάντησε.
Η απάντηση, ωστόσο, δεν φάνηκε να συμφωνεί με όσα έβλεπε ο υπάλληλος στην οθόνη του.
«Αποκλείεται!», του είπε, για να πάρει την εύλογη απάντηση: «Πώς αποκλείεται; Αφού εδώ ψηφίζω!».
Και κάπου εκεί η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόμη πιο σουρεαλιστική.
«Για σκεφτείτε κάτι άλλο!», επέμεινε ο υπάλληλος.
«Μα τι να σκεφτώ; Δεν ξέρω πού ψηφίζω;», αναρωτήθηκε ο Στράτος Φαναράς.
«Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;»
Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του, οι τόνοι άρχισαν να ανεβαίνουν και ο υπάλληλος πέρασε πλέον και στον ενικό.
«Το σύστημα δεν σε βγάζει εδώ!», του είπε.
«Και πού με βγάζει το σύστημα; Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;», απάντησε ο ίδιος.
Ακολούθησε μια μικρή σιωπή και η… αναζήτηση ενισχύσεων. Ο υπάλληλος στράφηκε προς έναν συνάδελφό του και τον ρώτησε: «Τώρα τι κάνουμε;».
Ο δεύτερος υπάλληλος, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του Στράτου Φαναρά, σηκώθηκε «κάπως μπαϊλντισμένος», πλησίασε τον υπολογιστή, πάτησε ένα πλήκτρο, κοίταξε την οθόνη και επέστρεψε στη θέση του.
Και τότε ήρθε η λύση του μυστηρίου.
Από τα «κόκκινα» στα… «μπλε»
«Α, μάλιστα! Είχε κολλήσει το σύστημα! Και μου έβγαζε κόκκινα!», αναφώνησε ο πρώτος υπάλληλος.
Ο Στράτος Φαναράς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Α, έβγαζε κόκκινα», του απάντησε και συνέχισε: «Και τώρα τι βγάζει;». «Μπλε! Μπλε!», ήταν η απάντηση. «Μπλε… Όλα καλά δηλαδή;», ξαναρώτησε.
«Ναι! Όλα καλά!», απάντησε ξανά ο υπάλληλος, βεβαιώνοντας ότι έτσι είναι, αφού το σύστημα σταμάτησε να βλέπει… κόκκινα και τα είδε όλα μπλε.