«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση ταυτότητας

Μια απρόσμενη εμπειρία που έζησε κατά τη διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας περιέγραψε με άκρως χιουμοριστικό τρόπο σε ανάρτησή του ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis S.A.

Πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος, ως πολίτης, ένας υπάλληλος αλλά και… το σύστημα που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Όπως περιγράφει ο Στράτος Φαναράς, όλα ξεκίνησαν ως μια απολύτως τυπική διαδικασία. Ο υπάλληλος βρισκόταν πίσω από το γραφείο, κοιτούσε την οθόνη του υπολογιστή και καθισμένος απέναντί του, ο ίδιος, απαντούσε στις ερωτήσεις για τα προσωπικά του στοιχεία.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η συζήτηση έφτασε στον τόπο όπου ψηφίζει.

«Και πού ψηφίζετε;», τον ρώτησε ο υπάλληλος.

«Εδώ ψηφίζω», απάντησε.

Η απάντηση, ωστόσο, δεν φάνηκε να συμφωνεί με όσα έβλεπε ο υπάλληλος στην οθόνη του.

«Αποκλείεται!», του είπε, για να πάρει την εύλογη απάντηση: «Πώς αποκλείεται; Αφού εδώ ψηφίζω!».

Και κάπου εκεί η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόμη πιο σουρεαλιστική.

«Για σκεφτείτε κάτι άλλο!», επέμεινε ο υπάλληλος.

«Μα τι να σκεφτώ; Δεν ξέρω πού ψηφίζω;», αναρωτήθηκε ο Στράτος Φαναράς.

«Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;»

Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του, οι τόνοι άρχισαν να ανεβαίνουν και ο υπάλληλος πέρασε πλέον και στον ενικό.

«Το σύστημα δεν σε βγάζει εδώ!», του είπε.

«Και πού με βγάζει το σύστημα; Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;», απάντησε ο ίδιος.

Ακολούθησε μια μικρή σιωπή και η… αναζήτηση ενισχύσεων. Ο υπάλληλος στράφηκε προς έναν συνάδελφό του και τον ρώτησε: «Τώρα τι κάνουμε;».

Ο δεύτερος υπάλληλος, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του Στράτου Φαναρά, σηκώθηκε «κάπως μπαϊλντισμένος», πλησίασε τον υπολογιστή, πάτησε ένα πλήκτρο, κοίταξε την οθόνη και επέστρεψε στη θέση του.

Και τότε ήρθε η λύση του μυστηρίου.

Από τα «κόκκινα» στα… «μπλε»

«Α, μάλιστα! Είχε κολλήσει το σύστημα! Και μου έβγαζε κόκκινα!», αναφώνησε ο πρώτος υπάλληλος.

Ο Στράτος Φαναράς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Α, έβγαζε κόκκινα», του απάντησε και συνέχισε: «Και τώρα τι βγάζει;». «Μπλε! Μπλε!», ήταν η απάντηση. «Μπλε… Όλα καλά δηλαδή;», ξαναρώτησε.

«Ναι! Όλα καλά!», απάντησε ξανά ο υπάλληλος, βεβαιώνοντας ότι έτσι είναι, αφού το σύστημα σταμάτησε να βλέπει… κόκκινα και τα είδε όλα μπλε.

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