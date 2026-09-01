«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση ταυτότητας

Η επική στιχομυθία για την έκδοση ταυτότητας

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση ταυτότητας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απρόσμενη εμπειρία που έζησε κατά τη διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας περιέγραψε με άκρως χιουμοριστικό τρόπο σε ανάρτησή του ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis S.A.

Πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος, ως πολίτης, ένας υπάλληλος αλλά και… το σύστημα που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Όπως περιγράφει ο Στράτος Φαναράς, όλα ξεκίνησαν ως μια απολύτως τυπική διαδικασία. Ο υπάλληλος βρισκόταν πίσω από το γραφείο, κοιτούσε την οθόνη του υπολογιστή και καθισμένος απέναντί του, ο ίδιος, απαντούσε στις ερωτήσεις για τα προσωπικά του στοιχεία.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η συζήτηση έφτασε στον τόπο όπου ψηφίζει.

«Και πού ψηφίζετε;», τον ρώτησε ο υπάλληλος.

«Εδώ ψηφίζω», απάντησε.

Η απάντηση, ωστόσο, δεν φάνηκε να συμφωνεί με όσα έβλεπε ο υπάλληλος στην οθόνη του.

«Αποκλείεται!», του είπε, για να πάρει την εύλογη απάντηση: «Πώς αποκλείεται; Αφού εδώ ψηφίζω!».

Και κάπου εκεί η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόμη πιο σουρεαλιστική.

«Για σκεφτείτε κάτι άλλο!», επέμεινε ο υπάλληλος.

«Μα τι να σκεφτώ; Δεν ξέρω πού ψηφίζω;», αναρωτήθηκε ο Στράτος Φαναράς.

«Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;»

Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του, οι τόνοι άρχισαν να ανεβαίνουν και ο υπάλληλος πέρασε πλέον και στον ενικό.

«Το σύστημα δεν σε βγάζει εδώ!», του είπε.

«Και πού με βγάζει το σύστημα; Δεν ξέρω εγώ πού ψηφίζω και ξέρει το σύστημα;», απάντησε ο ίδιος.

Ακολούθησε μια μικρή σιωπή και η… αναζήτηση ενισχύσεων. Ο υπάλληλος στράφηκε προς έναν συνάδελφό του και τον ρώτησε: «Τώρα τι κάνουμε;».

Ο δεύτερος υπάλληλος, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του Στράτου Φαναρά, σηκώθηκε «κάπως μπαϊλντισμένος», πλησίασε τον υπολογιστή, πάτησε ένα πλήκτρο, κοίταξε την οθόνη και επέστρεψε στη θέση του.

Και τότε ήρθε η λύση του μυστηρίου.

Από τα «κόκκινα» στα… «μπλε»

«Α, μάλιστα! Είχε κολλήσει το σύστημα! Και μου έβγαζε κόκκινα!», αναφώνησε ο πρώτος υπάλληλος.

Ο Στράτος Φαναράς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Α, έβγαζε κόκκινα», του απάντησε και συνέχισε: «Και τώρα τι βγάζει;». «Μπλε! Μπλε!», ήταν η απάντηση. «Μπλε… Όλα καλά δηλαδή;», ξαναρώτησε.

«Ναι! Όλα καλά!», απάντησε ξανά ο υπάλληλος, βεβαιώνοντας ότι έτσι είναι, αφού το σύστημα σταμάτησε να βλέπει… κόκκινα και τα είδε όλα μπλε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:31ΕΛΛΑΔΑ

Έντεκα ελικόπτερα στη μεγάλη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Και σε δυσπρόσιτο σημείο

15:29ANNOUNCEMENTS

ΝΟΗΣΙΣ after dark - Ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και visuals στο Πλανητάριο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μαυροβούνιο: 30χρονος Ρώσος εκτέλεσε τρεις ανθρώπους και έβαλε τέλος στη ζωή του

15:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: «Χαρούμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη» - Το Αλκαζάρ χωρίς σκαλωσιές - Δείτε εικόνες

15:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για το «άλλο/ακαθόριστο» φύλο στον ΕΟΠΥ: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση

15:18WHAT THE FACT

«Ψηφιακό Καμουφλάζ»: Η μπλούζα που δεν εντοπίζεται από τις κάμερες ΑΙ

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο  

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Η ανοιχτή πόρτα του εν κινήσει λεωφορείου έσωσε τη ζωή μοτοσυκλετιστή - Δείτε βίντεο

15:09ΚΟΣΜΟΣ

«H σφαγή των χάμστερ»: Συνελήφθη άνδρας στην Ιαπωνία που σκότωσε 50 τρωκτικά

15:01WHAT THE FACT

Το «τυχερό» δελτίο που έγινε εφιάλτης: Ζήτησε 750.000 δολάρια και τώρα χρωστά 153.200

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τα τρία παιδιά», λέει ο Θανάσης Κατερινόπουλος

14:56ME TO N & ME TO Σ

To τέρας της Κυψέλης, ζούσε ανάμεσα μας

14:54ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο

14:52ΕΛΛΑΔΑ

«Χαμόγελο» για Κυψέλη: Είχαμε στείλει αναφορά στην εισαγγελία για την οικογένεια το 2020 - «Οικονομική εκμετάλλευση, χρήση ναρκωτικών και κακοποίηση της κόρης»

14:52LIFESTYLE

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Τζέικ, παντρεύτηκε 8 μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του - Η νέα σελίδα στη ζωή του

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ορκίστηκε ο νέος βασιλιάς Χάακον ενώπιον της Βουλής – Απουσίαζε η βασίλισα Μέτε Μάριτ

14:44LIFESTYLE

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η «περίεργη» κολοκύθα που άφησε άφωνη τη Βικτόρια – Δείτε βίντεο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγια Αντικάρι: Η πρώτη γυναίκα πιλότος του Νεπάλ που σώζει ζωές στα Ιμαλάια - «Έχουμε εκπαιδευτεί γι' αυτό»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος στη Βόρεια Καρολίνα πέθανε από λοίμωξη που προκαλείται από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αποχωρεί από την Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο χωριό

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είναι ένα υπερωκεάνιο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν»: Ο Στέλιος Ρόκκος απαντά στα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος ήταν δικό της, είναι πάλι έγκυος, γνωρίστηκαν στην Γερμανία με τον 43χρονο», λέει ο δικηγόρος της 38χρονης στο Newsbomb

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έξι χρόνια μετά, το ίδιο πρόσωπο στο επίκεντρο μιας φρίκης - Το παρελθόν του 43χρονου - «Δεν ξεχνιέται, ήταν θηριώδης» λέει κάτοικος στο Newsbomb.gr

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

11:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Τι ισχύει με τους μαθητές που δεν συμμετέχουν

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ψηφίζετε εδώ! Και πού ψηφίζω;» - Η περιπέτεια του Στρατού Φαναρά για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος στη Βόρεια Καρολίνα πέθανε από λοίμωξη που προκαλείται από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο

14:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»

10:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς η εθνική Ελλάδας προκρίνεται στο Μουντομπάσκετ 2027 – Τι χρειάζεται στα τέσσερα τελευταία ματς

13:35ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου - Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Η κόρη της αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερο της - «Πολύ χαρούμενη» η πρώτη Κυρία της Γαλλίας

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο 43χρονος το 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέος για αρπαγή και μαστροπεία με θύμα Γερμανίδα - «Όταν έφερνε πελάτες, η Ν. έπαιρνε τα 3 παιδιά κι έφευγαν από το σπίτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ