Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε ΑΤ

Τι είπε για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε ΑΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
  • Στη Μύκονο έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της κατάστασης μετά από χρόνια προβλημάτων, με αποτελεσματική τοπική και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία.
  • Το τμήμα εκβιαστών του FBI έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και δρα ενεργά καθημερινά για την αντιμετώπιση εγκληματικών φαινομένων.
  • Η μεταφορά των φυλακών από τον Κορυδαλλό στον Ασπρόπυργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και σύμβασης.
  • Στην Αττική πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι με 26.000 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων σε διάφορα αστυνομικά τμήματα.
Snapshot powered by AI

Για τις εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, τους ελέγχους της τροχαίας αλλά και την κατάσταση στη Μύκονο τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εκδώσουν νέες ταυτότητες, καθώς όπως είπε, «οι παλιές, ουσιαστικά δεν ισχύουν».

Σημείωσε σε αυτό το πλαίσιο πως υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα: «Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά -που δεν υπάρχουν πια αυτά- μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας και να βρει ραντεβού πολύ γρήγορα», συμπλήρωσε.

Για τη Μύκονο

Αναφορικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στη Μύκονο, είπε πως στο νησί «εδώ και 3 χρόνια περίπου, επιχειρείται μια ομαλοποίηση των πραγμάτων και μια κανονικότητας στα πράγματα, διότι—για πολλά χρόνια η κατάσταση εκεί είχε ξεφύγει, και ουσιαστικά απουσίαζε ο νόμος και το κράτος.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατάσταση. Βεβαίως, το νησί δεν είναι όπως ήταν, και αυτό είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα σε όλους: ότι όταν υπάρχει υπερτουρισμός, όταν ο πλούτος ρέει εύκολα, πρέπει η διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί προοπτικές και όχι αρπακτές», είπε και συνέχισε:

«Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Μύκονο είναι εξαιρετικά. Υπάρχει μια υπηρεσία τοπική, η οποία δουλεύει αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα κάθε βδομάδα περίπου υπάρχουν από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το FBI, πηγαίνουν εκεί, κλιμάκια, είτε του FBI είτε της Τροχαίας, είτε της ασφάλειας, οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένες αποστολές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, έγιναν και αυτές οι συλλήψεις».

Ο ίδιος επεσήμανε απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στη χώρα μας, ο υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες», συμπλήρωσε.

«Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του», ενημέρωσε επίσης ο κ Χρυσοχοΐδης.

Για τον Θοδωρή Αθερίδη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη για το Ελληνικό FBI και την πρόοδο των ερευνών για τον εμπρησμό της Marfin, ο κ. Χρυσοχοΐδης, επεσήμανε: «Δεν τον γνωρίζω. Τον είδα στο Ηράκλειο, που είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, για την ενδοοικογενειακή βία, και ο καλλιτέχνης αυτός αναφέρθηκε στο FBI, στο οργανωμένο έγκλημα, και αναφέρθηκε και σε μένα. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και λόγος όμως να γίνει όλη αυτή η κουβέντα».

«Εδώ πέρα πλέον, μέσα στο πλαίσιο αυτό που ζούμε, σε όλο το φάσμα των social media, εκδηλώνεται πάρα πολύ μίσος. Και μια αντιπαράθεση, η οποία είναι εντελώς αντιπαραγωγική, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η οποία διαρκεί 24 ώρες... Αλίμονο αν τα προβλήματά μας μπορούσαν να λυθούν μέσα στο πλαίσιο ενός εντός εισαγωγικών «διαλόγου» ή μονολόγων», ανέφερε.

Φυλακές Κορυδαλλού

Ερωτηθείς για τo αν τελικά οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό ο κ Χρυσοχοΐδης είπε: «Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούριες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν».

Τροχαία και έλεγχοι

Αποκάλυψε ότι αυτές τις μέρες, μέσα σε μια βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι χθες Δευτέρα 24/8, εδώ στην Αττική, έγιναν 26.000 αλκοτέστ, δηλαδή 4.000 αλκοτέστ την ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21ΚΥΠΡΟΣ

Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ., έναντι στόχου για €4,41 δισ. στο επτάμηνο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό απάτης στο Ηράκλειο: Της υποσχέθηκαν κέρδη από μετοχές και της «άρπαξαν» 60.000 ευρώ

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» με ξαπλώστρες και ομπρέλες τη διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τρίτο drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας - Μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε είναι η επόμενη - Όλα τα τριήμερα

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

13:04NEWSBOMB

Επιστήμονες ανακαλύπτουν χαμένη ήπειρο με οδηγό κρυστάλλους ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών

13:04LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνεχίζουν μαζί - Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική ζέστη στην Ευρώπη: Πάνω από 35.000 οι νεκροί από τα 4 διαδοχικά κύματα καύσωνα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

12:41LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Ήμουν μουδιασμένη» - Η μητέρα της αποκαλύπτει τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο της κόρης της

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο εγχείρημα στην Ιαπωνία: 1.800 άνθρωποι έσυραν με σχοινιά έναν... πύργο 360 τόνων - Δείτε εντυπωσιακό βίντεο

12:35ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΘΑ: 63,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων

12:31ΕΛΛΑΔΑ

«Να τους τουλουμιάσουμε»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Καβγάς σε καφενείο κατέληξε σε εκδικητικό εμπρησμό - Πήρε το μπιτόνι και του έκανε το αυτοκίνητο στάχτη

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: Ανάπτυξη με κανόνες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες - Δορυφορικά δεδομένα από Πόρτο Γερμενό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

07:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεγάλη... ανάσα δροσιάς - Η πρόγνωση του ECMWF και η ανάλυση Κολυδά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού - Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

12:31ΕΛΛΑΔΑ

«Να τους τουλουμιάσουμε»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εκκλησία στην Αϊτή – Τουλάχιστον 40 νεκροί από επίθεση συμμοριών

09:27WHAT THE FACT

50 βίσωνες επέστρεψαν σε έρημο στο Μεξικό και επανέφεραν όλο το οικοσύστημα: Έφεραν πίσω ζώα μετά από 200 χρόνια

06:41ΕΛΛΑΔΑ

Τι οδήγησε την παρουσιάστρια σε καταγγελία κατά του συζύγου της - Ο καβγάς που έφερε την προσαγωγή

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαρκίδης: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής

09:06WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η Σελήνη βάφεται κόκκινη στις 28 Αυγούστου – Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαροπαλεύει στο ΚΑΤ 53χρονος ομογενής από τον Καναδά μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Το Airbus A300 που βυθίστηκε στο Αιγαίο - Πώς ένα παροπλισμένο αεροσκάφος έγινε τεχνητός ύφαλος

01:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι συνέβη με την ακύρωση πτήσης για την παραλαβή ασθενή από την Τουρκία - Η εξήγηση Άδωνι Γεωργιάδη

08:17TRAVEL

Δυτική Μάνη: Το μέρος της Ελλάδας που ακόμη και το Χόλιγουντ παρέβλεψε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ