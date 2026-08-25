Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε ΑΤ

Snapshot Το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.

Στη Μύκονο έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της κατάστασης μετά από χρόνια προβλημάτων, με αποτελεσματική τοπική και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία.

Το τμήμα εκβιαστών του FBI έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και δρα ενεργά καθημερινά για την αντιμετώπιση εγκληματικών φαινομένων.

Η μεταφορά των φυλακών από τον Κορυδαλλό στον Ασπρόπυργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και σύμβασης.

Στην Αττική πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι με 26.000 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Για τις εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, τους ελέγχους της τροχαίας αλλά και την κατάσταση στη Μύκονο τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εκδώσουν νέες ταυτότητες, καθώς όπως είπε, «οι παλιές, ουσιαστικά δεν ισχύουν».

Σημείωσε σε αυτό το πλαίσιο πως υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα: «Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά -που δεν υπάρχουν πια αυτά- μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας και να βρει ραντεβού πολύ γρήγορα», συμπλήρωσε.

Για τη Μύκονο

Αναφορικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στη Μύκονο, είπε πως στο νησί «εδώ και 3 χρόνια περίπου, επιχειρείται μια ομαλοποίηση των πραγμάτων και μια κανονικότητας στα πράγματα, διότι—για πολλά χρόνια η κατάσταση εκεί είχε ξεφύγει, και ουσιαστικά απουσίαζε ο νόμος και το κράτος.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατάσταση. Βεβαίως, το νησί δεν είναι όπως ήταν, και αυτό είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα σε όλους: ότι όταν υπάρχει υπερτουρισμός, όταν ο πλούτος ρέει εύκολα, πρέπει η διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί προοπτικές και όχι αρπακτές», είπε και συνέχισε:

«Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Μύκονο είναι εξαιρετικά. Υπάρχει μια υπηρεσία τοπική, η οποία δουλεύει αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα κάθε βδομάδα περίπου υπάρχουν από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το FBI, πηγαίνουν εκεί, κλιμάκια, είτε του FBI είτε της Τροχαίας, είτε της ασφάλειας, οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένες αποστολές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, έγιναν και αυτές οι συλλήψεις».

Ο ίδιος επεσήμανε απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στη χώρα μας, ο υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες», συμπλήρωσε.

«Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του», ενημέρωσε επίσης ο κ Χρυσοχοΐδης.

Για τον Θοδωρή Αθερίδη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη για το Ελληνικό FBI και την πρόοδο των ερευνών για τον εμπρησμό της Marfin, ο κ. Χρυσοχοΐδης, επεσήμανε: «Δεν τον γνωρίζω. Τον είδα στο Ηράκλειο, που είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, για την ενδοοικογενειακή βία, και ο καλλιτέχνης αυτός αναφέρθηκε στο FBI, στο οργανωμένο έγκλημα, και αναφέρθηκε και σε μένα. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και λόγος όμως να γίνει όλη αυτή η κουβέντα».

«Εδώ πέρα πλέον, μέσα στο πλαίσιο αυτό που ζούμε, σε όλο το φάσμα των social media, εκδηλώνεται πάρα πολύ μίσος. Και μια αντιπαράθεση, η οποία είναι εντελώς αντιπαραγωγική, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η οποία διαρκεί 24 ώρες... Αλίμονο αν τα προβλήματά μας μπορούσαν να λυθούν μέσα στο πλαίσιο ενός εντός εισαγωγικών «διαλόγου» ή μονολόγων», ανέφερε.

Φυλακές Κορυδαλλού

Ερωτηθείς για τo αν τελικά οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό ο κ Χρυσοχοΐδης είπε: «Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούριες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν».

Τροχαία και έλεγχοι

Αποκάλυψε ότι αυτές τις μέρες, μέσα σε μια βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι χθες Δευτέρα 24/8, εδώ στην Αττική, έγιναν 26.000 αλκοτέστ, δηλαδή 4.000 αλκοτέστ την ημέρα.

Διαβάστε επίσης