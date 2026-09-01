Κρήτη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 46χρονος για τον οποίο εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 8 ετών

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης , προχώρησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού, του οποίου εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση.

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