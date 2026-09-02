Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος
Ελεύθερος Τύπος: Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου
Η Καθημερινή: Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών
Τα Νέα: Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Lamborghini: Γιατί λέει «όχι» στο χειροκίνητο κιβώτιο
07:34 ∙ WHAT THE FACT
Τα πλεονεκτήματα του να είσαι single: Τι δείχνει νέα έρευνα για την εργένικη ζωή
07:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόγραμμα 7,3 δισ. ευρώ παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος