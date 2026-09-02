Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή

Αδιανόητο σκηνικό στο χωριό Κερκίνη στις Σέρρες

Ανθή Κουρεντζή

Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις διαρρήκτες προσπάθησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία στο χωριό Κερκίνη Σερρών ενώ οι ιδιοκτήτες και συγγενείς βρίσκονταν στην αυλή.
  • Οι διαρρήκτες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και επιχείρησαν να μπουν από παράθυρο, αλλά έγιναν αντιληπτοί από γειτόνισσα.
  • Η έγκαιρη αντίδραση της γειτόνισσας και η άφιξη γείτονα οδήγησαν τους διαρρήκτες να διαφύγουν με συνεργό τους σε ΙΧ.
  • Οι κάτοικοι καταγγέλλουν αύξηση κλοπών στην περιοχή λόγω έλλειψης επαρκούς αστυνόμευσης, καθώς το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα βρίσκεται σε άλλη κοινότητα.
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Ξεπέρασαν κάθε όριο τρεις διαρρήκτες που επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία στις Σέρρες ενώ οι ιδιοκτήτες της αλλά και άλλοι συγγενείς τους έτρωγαν στην αυλή του σπιτιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (31/8), λίγο πριν από τις 10 στο χωριό Κερκίνη των Σερρών κι όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι κακοποιοί σταματούν με ΙΧ δίπλα στο σπίτι και με γρήγορες κινήσεις οι δύο από αυτούς με καλυμμένα τα πρόσωπα, πηδούν τον φράχτη και σκαρφαλώνουν στο παράθυρο.

Με περίσσιο θράσος κι ενώ στην αυλή βρίσκονται περισσότερα από 6 άτομα που ψήνουν και τρώνε, ο ένας διαρρηκτης σκαρφαλώνει στο παράθυρο κι ανοίγει την σίτα. Λιγο πριν εισβάλει μέσα, γίνεται αντιληπτός από γειτόνισσα και τότε μαζί με τον συνεργό του σκύβουν προκειμένου να καλυφθούν.

Εκείνη την ώρα φθάνει στο σημείο κάποιος γείτονας με το αυτοκίνητο του και οι κλέφτες φοβούμενοι ότι μπορεί να εγκλωβιστούν, πηδούν μέσα στο αυτοκίνητο που τους περιμένει συνεργός τους και τρέπονται σε φυγή .

«Δεν καταλάβαμε απολύτως τίποτα μολονότι δεν είχαμε μουσική ούτε και κάναμε ιδιαίτερη φασαρία», δήλωσε στο Voria.gr η ιδιοκτήτρια της μονοκατοικίας.

«Ειμασταν μαζεμένοι η οικογένεια και κάποιοι άλλοι συγγενείς και ψήναμε μόλις λίγα μέτρα μακρυά από το σπίτι. Ευτυχώς τους είδε η γειτόνισσα και φώναξε ώστε να φύγουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων στο voria.gr, τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν δεκάδες περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων στην Κερκίνη, γεγονός που αποδίδουν στην έλλειψη αστυνόμευσης καθώς όπως ισχυρίζονται το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα είναι στα Πορόια και δεν μπορεί να αστυνομευσει ικανοποιητικά ειδικά τα απομακρυσμένα χωριά των ορίων ευθύνης του.

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