Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

Το περιστατικό το οποίο διερευνά η Αστυνομία, σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος

Δημήτρης Δρίζος

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αστυνομία διερευνά καταγγελία για ξυλοδαρμό ανήλικης κόρης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στον δήμο Χανίων.
  • Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε μετά από κλήση πολίτη που ανέφερε τον ξυλοδαρμό.
  • Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο μετά την καταγγελία.
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Μια απίστευτη καταγγελία κινητοποίησε την Αστυνομία λίγο μετά τις 20.00 το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, συναγερμός σήμανε στην Άμεση Δράση όταν κλήθηκε από πολίτη για να επέμβει για υπόθεση ξυλοδαρμού.

«Ξυλοκοπούν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε ο πολίτης στους αστυνομικούς.

Το περιστατικό το οποίο διερευνά η Αστυνομία, σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας.

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