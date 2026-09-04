Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

Snapshot Κυκλοφορεί νέα απάτη με SMS που προσποιούνται ότι προέρχονται από το «GOV-GR» και ζητούν πληρωμή για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Τα μηνύματα ισχυρίζονται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας και απαιτούν άμεση πληρωμή για να αποφευχθούν κυρώσεις.

Με ένα κλικ στα παρεχόμενα links, οι απατεώνες αποσπούν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία από τα θύματα.

Οι δράστες ανανεώνουν τη μέθοδο τους, στέλνοντας μηνύματα που φαίνεται να προέρχονται από την «Ελληνική Αστυνομία» ζητώντας επιβεβαίωση στοιχείων για το ραντεβού έκδοσης ταυτότητας.

Ο κοινός στόχος των μηνυμάτων είναι να παρασύρουν τα θύματα σε επικίνδυνες ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική απώλεια. Snapshot powered by AI

Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφηύραν οι επιτήδειοι. Με SMS που στέλνουν, ζητούν από ανυποψίαστους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσετε πρόστιμο που δήθεν σας έχει επιβληθεί.

Το μήνυμα εμφανίζεται ως «GOV-GR» και λέει ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της νέας ταυτότητας. Η εντολή είναι ξεκάθαρη: «Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση».

Ένα κλικ και οι απατεώνες επιχειρούν να αρπάξουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Όμως δε σταματούν εκεί. Αλλάζουν και εκείνοι... ταυτότητα και αποστολέα και χτυπούν ξανά.

Αυτή τη φορά παριστάνουν την «Ελληνική Αστυνομία». Ισχυρίζονται ότι το ραντεβού για τη νέα ταυτότητα δεν ολοκληρώθηκε και ζητούν επιβεβαίωση στοιχείων.

Δύο διαφορετικά μηνύματα, ίδιος στόχος: να παρασύρουν το θύμα σε ένα κλικ που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό.