Μεγάλη πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μεγάλη πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Τανάγρας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για έβδομη ημέρα - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο πιλότους, εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Έναρξη πραγματικού πολέμου» οι κατηγορίες της Δύσης για το drone στη Λειψία

14:30LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: Δεν επιστρέφει τελικά στην τηλεόραση - Τι συνέβη με τη νέα σειρά

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν αλλά μια κοινωνία που γερνάει

14:15LIFESTYLE

Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε τη Διαμαντία Λόμι στα Χανιά -Οι φωτογραφίες από τον γάμο

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παραλίγο τραγωδία στην Εθνική – Έσκασαν δύο λάστιχα σε πούλμαν με 50 επιβάτες

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε σε 64χρονη κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας - Νεκρή η γυναίκα - Βίντεο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Καφούνης Κάθε μέτρο που δίνει «ανάσα» στις ΜμΕ είναι βήμα στη σωστή κατεύθυνση

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για 13ο μισθό: «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί» - Τι είπε για τους οικονομικούς δείκτες

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Με Μητσοτάκη ξέρεις ότι οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη – Με Τσίπρα θα γίνουν τα ακριβώς ανάποδα»

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Newsbomb: «Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια»

13:19LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Παντρεύεται σήμερα τον Μιχάλη Τουρατζίδη - Η γνωριμία τους και η κοινή πορεία

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» - Τι είπε για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό τη Δευτέρα – Οι ώρες και ποιοι οδηγοί επηρεάζονται

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η άμυνα της χώρας - Η Ελλάδα γέφυρα Ευρώπης-Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων - Η πρόγνωση του ECMWF για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζαχάρω: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία - Σκοτώθηκε μπροστά στο παιδί του

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε σε 64χρονη κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας - Νεκρή η γυναίκα - Βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος σε Πύργο και Ήπειρο για τους δύο πιλότους του Phantom

13:19LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Παντρεύεται σήμερα τον Μιχάλη Τουρατζίδη - Η γνωριμία τους και η κοινή πορεία

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Μας έμαθαν λάθος τον κόσμο: Γιατί αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης το 2026

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού παρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παραλίγο τραγωδία στην Εθνική – Έσκασαν δύο λάστιχα σε πούλμαν με 50 επιβάτες

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Βούτηξε και χάθηκε στα ρηχά νερά - Νεκρός 39χρονος πατέρας τριών παιδιών

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

09:35WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο μιας «βαμπίρ» γυναίκας που θάφτηκε πριν από 400 χρόνια

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη – Από τα 400 ευρώ και τον κατώτατο μισθό έως τη στέγη και τις φοροελαφρύνσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ