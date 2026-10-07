Θεσσαλονίκη: Το σχολείο του Λαγκαδά που αφήνει πίσω τις προκάτ αίθουσες - Σύγχρονο και προσβάσιμο

Snapshot Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί πλέον σε ένα νέο, σύγχρονο και βιοκλιματικό κτήριο, αντικαθιστώντας τις προκάτ αίθουσες που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως.

Το σχολείο διαθέτει 12 αίθουσες, διαδραστικούς πίνακες, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσες καλλιτεχνικών, αναρρωτήριο και γήπεδα μπάσκετ, ενώ είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία.

Το κτήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και αποτελεί ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη.

Η κατασκευαστική εταιρεία θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του σχολείου για τα επόμενα 25 χρόνια.

Το νέο σχολικό συγκρότημα καλύπτει μια πολυετή ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες μάθησης στον Λαγκαδά. Snapshot powered by AI

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε τους πρώτους 230 μαθητές του σε ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο και βιοκλιματικό κτήριο, βάζοντας τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των μαθητών που τα προηγούμενα χρόνια έκαναν μάθημα σε προκάτ αίθουσες.

Το νέο σχολικό συγκρότημα εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, και αποτελεί ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ένα σχολείο σχεδιασμένο για τα παιδιά

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι ένα 12θέσιο σχολείο συνολικού μικτού εμβαδού 2.661 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιασμένο με σύγχρονες προδιαγραφές ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής σχολικής ζωής.

Οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες, ενώ το σχολείο διαθέτει αίθουσες καλλιτεχνικών, εργαστήριο πληροφορικής, αναρρωτήριο και γήπεδα μπάσκετ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην προσβασιμότητα. Το κτήριο έχει σχεδιαστεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία, ώστε η είσοδος και η μετακίνησή τους στους χώρους του σχολείου να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια, ενώ υπάρχει και η κατάλληλη σήμανση.

Από τις προκάτ αίθουσες σε ένα σύγχρονο σχολείο

Η νέα σχολική υποδομή έρχεται να καλύψει μια ανάγκη που παρέμενε ανοιχτή για χρόνια στον Λαγκαδά.

«Κλείνουμε μία υποχρέωση και μία εκκρεμότητα πενταετίας, καθώς τα τελευταία χρόνια οι μαθητές μας αναγκάζονταν να στεγάζονται σε ακατάλληλες συνθήκες», ανέφερε η δήμαρχος Λαγκαδά, Ελπινίκη Ανδρεάδου.

Για τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, τα εγκαίνια του σχολείου αποτέλεσαν «μια πολύ σημαντική ημέρα», καθώς πρόκειται για το τέταρτο από τα 17 σχολεία που κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε τη σημασία ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος, ώστε «τα παιδιά να είναι σε ένα χαρούμενο περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους».

Το σχολείο που θα λειτουργεί με ορίζοντα 25 ετών

Το νέο κτήριο δεν αφορά μόνο την κατασκευή μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας, αλλά και τη μακροχρόνια λειτουργία και συντήρησή της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρείας, Ντίνο Μπενρουμπή, η εταιρεία θα έχει για τα επόμενα 25 χρόνια την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της υποδομής.

Το νέο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά αποτελεί έτσι ένα παράδειγμα του πώς μια σχολική υποδομή μπορεί να σχεδιαστεί με επίκεντρο τα παιδιά, συνδυάζοντας σύγχρονους χώρους, τεχνολογία, βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα.

Για τους 230 μαθητές που πέρασαν για πρώτη φορά την πόρτα του, η αλλαγή είναι πολύ πιο απλή: από τις προκάτ αίθουσες σε ένα σχολείο φτιαγμένο για να μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να κινούνται με ασφάλεια.