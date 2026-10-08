Βόλος: «Χτύπησαν» τρία καταστήματα μέσα σε μία νύχτα - Άρπαξαν χρήματα και tips του προσωπικού

Snapshot Τρία καταστήματα εστίασης στον Βόλο δέχθηκαν διάρρηξη τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου.- Οι δράστες έσπασ τζαμαρίες με πέτρες για να εισέλθουν σε δύο καφέ και ένα ζαχαροπλαστείο.

Αφαίρεσαν χρήματα από τις ταμειακές μηχανές και φιλοδωρήματα, ενώ σε μία περίπτωση πήραν ολόκληρη την ταμειακή μηχανή.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τρία καταστήματα εστίασης στον Βόλο μπήκαν στο στόχαστρο διαρρηκτών τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στις επιχειρήσεις και έφυγαν έχοντας αρπάξει χρήματα και άλλα αντικείμενα από το εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διαρρήκτες «χτύπησαν» σε δύο καφέ και ένα ζαχαροπλαστείο, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους με περιορισμένη κίνηση. Για να μπουν στα καταστήματα, έσπασαν τις τζαμαρίες χρησιμοποιώντας πέτρες.

Αφού μπήκαν στο εσωτερικό, πήραν χρήματα από τις ταμειακές μηχανές. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δεν άφησαν ούτε τα φιλοδωρήματα που είχαν συγκεντρωθεί σε ειδικό σημείο για το προσωπικό, ενώ σε άλλη επιχείρηση φέρεται να αφαίρεσαν ολόκληρη την ταμειακή μηχανή.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.