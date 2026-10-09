Βίντεο από τη Μεσογείων: Λεωφορείο παραβιάζει δύο κόκκινους σηματοδότες, κάνει επικίνδυνους ελιγμούς

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 65χρονος οδηγός, τα στοιχεία του οποίου εξακριβώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βίντεο από τη Μεσογείων: Λεωφορείο παραβιάζει δύο κόκκινους σηματοδότες, κάνει επικίνδυνους ελιγμούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Μεσογείων παραβίασε δύο κόκκινους σηματοδότες και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.
  • Ο 65χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και τα στοιχεία του εξακριβώθηκαν από τις αρχές.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 2026, στη διασταύρωση Μεσογείων με οδό Χαλανδρίου.
  • Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός άλλαζε λωρίδες χωρίς ασφάλεια και έθεσε σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου.
  • Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τις επικίνδυνες κινήσεις και παραβιάσεις του λεωφορείου.
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Σκηνές που προκαλούν έντονη ανησυχία καταγράφηκαν στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου αστικό λεωφορείο κινήθηκε με επικίνδυνο τρόπο ανάμεσα σε άλλα οχήματα, πραγματοποιώντας απότομες αλλαγές λωρίδων και παραβιάζοντας δύο κόκκινους σηματοδότες.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 65χρονος οδηγός, τα στοιχεία του οποίου εξακριβώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, στη διασταύρωση της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου, προκαλώντας προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κινούνταν το λεωφορείο στο οδικό δίκτυο.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς και άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς την απαιτούμενη ασφάλεια, ενώ αγνόησε δύο ερυθρούς σηματοδότες. Οι ενέργειές του φέρεται να έθεσαν σε κίνδυνο τόσο τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων όσο και τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Βίντεο του Newsbomb καταγράφει την πορεία του λεωφορείου στη λεωφόρο Μεσογείων, αποτυπώνοντας τις επικίνδυνες κινήσεις του οχήματος και τις παραβιάσεις της οδικής σήμανσης.

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