Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο φανάρια στη Μεσογείων

Snapshot Ο οδηγός παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς αλλάζοντας λωρίδες κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και εντοπίστηκε από την ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα στις 9 Οκτωβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου προχώρησαν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α., μετά τον εντοπισμό βίντεο που τον κατέγραφε να οδηγεί επικίνδυνα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, στο ύψος της διασταύρωσης της Λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας διαδοχικά λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα παραβιάζει δύο ερυθρούς σηματοδότες.

Η συμπεριφορά αυτή, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., δημιούργησε κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας εντόπισαν το σχετικό βίντεο στο πλαίσιο της διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποιούν για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών οι οποίες καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθησε η διερεύνηση του υλικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 65χρονος ως ο οδηγός του λεωφορείου. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.