Έφηβοι: Το επάγγελμα του influencer θέλει να ακολουθήσει 1 στους 4 νέους -Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ

Snapshot Το 25% των εφήβων επιθυμεί να ακολουθήσει το επάγγελμα του influencer ή youtuber, κυρίως λόγω της επιθυμίας για εύκολο χρήμα και δημοτικότητα.

Η ψυχολογία και η εγκληματολογία προτιμώνται από το 16% των εφήβων, ενώ το 14% ενδιαφέρεται για θετικές επιστήμες και τεχνολογία.

Οι έφηβοι εμφανίζουν έλλειψη πληροφόρησης (66,5%) και αυτογνωσίας (64,4%), που δυσκολεύουν τις ασφαλείς επαγγελματικές επιλογές τους.

Οικονομικοί παράγοντες και η επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές σταδιοδρομίας των νέων.

Το 65,5% των εργαζόμενων ενηλίκων επιθυμεί αλλαγή σταδιοδρομίας, αλλά το 61,3% αποθαρρύνεται από οικονομικούς λόγους. Snapshot powered by AI

Το επάγγελμα του influencer και του youtuber θέλει να ακολουθήσει το 25% των εφήβων σήμερα, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως αναδεικνύει η «Καθημερινή», η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία από 400 συμβούλους σταδιοδρομίας, οι οποίοι αναδεικνύουν τις βασικές «τάσεις» των εφήβων σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η βασική τους επιρροή για το μελλοντικό επάγγελμα βασίζεται στη λογική του «εύκολου χρήματος» και της δημοσιότητας, καθώς η δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκτά όλο και πιο ισχυρή θέση στην καθημερινότητα των νέων.

Δεύτερη στις προτιμήσεις έρχεται η ψυχολογία και η εγκληματολογία με ποσοστό 16%, ενώ τρίτη είναι η ενασχόληση με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία με ποσοστό 14%, με την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη να την αναφέρονται περισσότερο, σύμφωνα με την έρευνα,

Επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σύμφωνα με την έρευνα, το επάγγελμα του δημιουργού περιεχομένου στα social media κερδίζει το ενδιαφέρον των νέων, καθώς συνδέεται με την επιθυμία τους για «"εύκολο χρήμα", γρήγορο πλουτισμό, δημοσιότητα, αλλά και με την αντίληψη ότι πρόκειται για επαγγέλματα που δεν απαιτούν τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα ή πολυετείς σπουδές», λέει η έρευνα.

Παράλληλα, υποκρύπτει και την αντίληψη της επιτυχίας χωρίς τον κόπο και τον χρόνο των σπουδών και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Όπως αναφέρει η σύμβουλος σταδιοδρομίας, Σίσσυ Καραβία, «η Gen Z είναι μια γενιά που δεν έχει μάθει να αντέχει τις δυσκολίες, ενώ είναι δέκτης μεγάλου εύρους πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου».

Ωστόσο, η ίδια σχολιάζει ότι «όταν συζητήσεις με τα παιδιά για το πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος επιτυχημένος TikToker, μετριάζεται ο ενθουσιασμός τους».

Προτίμηση στην πόλη και όχι στο αντικείμενο σπουδών

Η έρευνα παρουσιάζει τους υπόλοιπους κλάδους που προσελκύουν το ενδιαφέρον των εφήβων, με το 12% να εστιάζει στην οικονομία και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο αντικείμενο σχετίζεται με τη λογική της «επιχειρηματικότητας» και της άμεσης πρόσβασης σε ικανοποιητική αμοιβή, καθώς και με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αφού το 4ο επιστημονικό πεδίο διευκολύνει την εισαγωγή σε ΑΕΙ.

Σε μικρότερο ποσοστό 6% εμφανίζεται η προτίμηση στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, λόγω ευθυμίας για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ασφάλεια. Τέλος, σε ποσοστό 5% οι έφηβοι θα επέλεγαν αρχικά την πόλη σπουδών τους και σε δεύτερο επίπεδο το αντικείμενό τους.

Στο υπόλοιπο 22% περιλαμβάνονται οι άλλες επιλογές σπουδών.

Έλλειψη αυτογνωσίας και πληροφόρησης

Η έρευνα σημειώνει ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια των εφήβων είναι η έλλειψη πληροφόρησης (66,5%) και η έλλειψη αυτογνωσίας (64,4%) που τους δυσκολεύουν να καταλήξουν σε ασφαλείς επιλογές. «Δεν διαθέτουν επαρκή και ξεκάθαρη εικόνα ούτε για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, αλλά ούτε και για τα δεδομένα των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διαδρομών», σημειώνουν οι ερευνητές.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επαγγελματική αποκατάσταση (34,5%), καθώς πολλοί νέοι δεν θα επιλέξουν έναν τομέα που τους ενδιαφέρει, όπως η τέχνη, εφόσον πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να βρουν εύκολα δουλειά.

Επιπλέον, βασικός παράγοντας είναι και το οικογενειακό περιβάλλον (23,7%), καθώς πολλοί γονείς επηρεάζουν τις επιλογές των παιδιών τους και τον επαγγελματικό τομέα που θα ακολουθήσουν, ενώ τέλος, εμφανίζεται ο οικονομικός παράγοντας (18,6%).

Εγκλωβισμένοι ενήλικες

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιλογές αυτές οδηγούν τους εργαζόμενους ενήλικες να βιώνουν μία βαθιά εργασιακή κρίση. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές και η εξουθένωση στον επαγγελματικό τομέα οδηγούν στην επιθυμία για άμεση αλλαγή σταδιοδρομίας σε ποσοστό 65,5%. Όμως, ο βασικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση αυτής της απόφασης είναι ο οικονομικός, με ποσοστό 61,3%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε ηλεκτρονικά από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, με επιστημονική υπεύθυνο την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ Κατερίνα Αργυροπούλου, ενώ στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας Σίσσυ Καραβία και Αναστασία Βρεττού.

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