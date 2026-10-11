Motor Oil: Κατέληξε και ο δεύτερος εργάτης μετά την έκρηξη

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Motor Oil: Κατέληξε και ο δεύτερος εργάτης μετά την έκρηξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατέληξε ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.
  • Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.
  • Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του εργολάβου που ήταν υπεύθυνος για το συνεργείο όπου εργάζονταν τα θύματα.
  • Η εταιρεία εκφράζει συλλυπητήρια και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την έρευνα των αιτίων του δυστυχήματος.
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Κατέληξε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ο εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το συμβάν στην Motor Oil.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους δύο νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (09/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Οι δύο σοβαρά τραυματίες, ηλικίας 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil, η οποία διαθέτει και δικά της πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο εργολάβος στο συνεργείο του οποίου ήταν ο νεκρός και ο σοβαρά τραυματίας εργάτης.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Σε έκτακτη ανακοίνωση της η εταιρεία μετά το δυστύχημα ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

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