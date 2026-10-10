Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της Motor Oil για τηνρηξη που προκάλεσε τον θάνατο ενός 43χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό άλλου εργαζόμενου.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.

Αναζητείται ένας 67χρονος για τις ίδιες κατηγορίες σχετικά με το περιστατικό.

Προηγουμένως συνελήφθη ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου που εμπλέκεται στην έκρηξη.

Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου, όταν έσκασε σωλήνας. Snapshot powered by AI

Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν σήμερα Σάββατο για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος εργαζόμενος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος.

Πρόκειται για τρεις υπαλλήλους της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Επιπλέον αναζητείται ένας 67χρονος για τις ίδιες κατηγορίες.

Πρόκειται για έναν 36χρονο υπεύθυνο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας, έναν 34χρονο χειριστή έργου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο διυλιστήριο.

Μετά το περιστατικό η εταιρεία ανακοίνωσε ότι «τηρήθηκαν όλα το πρωτόκολλα ασφαλείας».

Σε σοβαρή κατάσταση ο 50χρονος

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά της 11:00 το πρωί της Παρασκευής στον εξωτερικό χώρο των διυλιστηρίων, την ώρα που διεξάγονταν εργασίες προληπτικής συντήρησης, όταν έσκασε ένας σωλήνας. Συγκεκριμένα, εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου χωρίς ανάφλεξη, ένα καπάκι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.

Συνολικά τραυματίστηκαν πέντε εργαζόμενοι, με τον 43χρονο και τον 50χρονο να είναι πιο σοβαρά. Αρχικά, οι πέντε εργαζόμενοι διακομίσθηκαν με ίδια μέσα της επιχείρησης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όμως για τους δύο άνδρες κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στην Αθήνα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η κατάλληλη περίθαλψη.

Διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το απόγευμα ανακοινώθηκε ο θάνατος του 43χρονου, ενώ ο 50χρονος παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο άνδρας φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της εταρείας

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

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