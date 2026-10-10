Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος

Πρόκειται για τρεις υπαλλήλους της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης

Ελένη Ευστρατίου

Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της Motor Oil για τηνρηξη που προκάλεσε τον θάνατο ενός 43χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό άλλου εργαζόμενου.
  • Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.
  • Αναζητείται ένας 67χρονος για τις ίδιες κατηγορίες σχετικά με το περιστατικό.
  • Προηγουμένως συνελήφθη ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου που εμπλέκεται στην έκρηξη.
  • Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου, όταν έσκασε σωλήνας.
Snapshot powered by AI

Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν σήμερα Σάββατο για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος εργαζόμενος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος.

Πρόκειται για τρεις υπαλλήλους της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Επιπλέον αναζητείται ένας 67χρονος για τις ίδιες κατηγορίες.

Πρόκειται για έναν 36χρονο υπεύθυνο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας, έναν 34χρονο χειριστή έργου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο διυλιστήριο.

Μετά το περιστατικό η εταιρεία ανακοίνωσε ότι «τηρήθηκαν όλα το πρωτόκολλα ασφαλείας».

motor-oil.jpg

Σε σοβαρή κατάσταση ο 50χρονος

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά της 11:00 το πρωί της Παρασκευής στον εξωτερικό χώρο των διυλιστηρίων, την ώρα που διεξάγονταν εργασίες προληπτικής συντήρησης, όταν έσκασε ένας σωλήνας. Συγκεκριμένα, εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου χωρίς ανάφλεξη, ένα καπάκι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.

Συνολικά τραυματίστηκαν πέντε εργαζόμενοι, με τον 43χρονο και τον 50χρονο να είναι πιο σοβαρά. Αρχικά, οι πέντε εργαζόμενοι διακομίσθηκαν με ίδια μέσα της επιχείρησης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όμως για τους δύο άνδρες κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στην Αθήνα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η κατάλληλη περίθαλψη.

Διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το απόγευμα ανακοινώθηκε ο θάνατος του 43χρονου, ενώ ο 50χρονος παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο άνδρας φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της εταρείας

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Εντός 10 ημερών η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός αναλύει στο Newsbomb: «Στην υπολογιστική γλωσσολογία κινείσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους - Μας προβληματίζουν τα σκοτεινά σημεία της Τεχνητής Νοημοσύνης»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά σε βιοτεχνία ρούχων

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε προσκόπους: Η προσωπική ευθύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία γοητευτική στάση απέναντι στη ζωή

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Απερίφραστη καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Αποχετεύσεις ή σιφώνια μπορεί να μεταφέρουν την οσμή αερίου, εξηγεί ο καθηγητής Σαρηγιάννης

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στη Ζαπορίζια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφιξη 56 μεταναστών στην Ιεράπετρα - Βίντεο με το ασφυκτικά γεμάτο σκάφος

16:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καταδίωξη της αστυνομίας στη Νέα Εθνική Οδό μετά από διάρρηξη – Παράτησαν το αυτοκίνητο με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέες εξελίξεις για το «χρυσό» ζευγάρι - Στα 45 εκατ. ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό καλώδιο; Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Από το άγρυπνο κώμα στο «γεια σου γιατρέ, τι κάνεις;»: Η στιγμή που ο 18χρονος Χρήστος συγκλόνισε τον φυσίατρό του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες του Καμπούρη και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ