Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

12/10/2026 6:30:00 πμ 12/10/2026 2:30:00 μμ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ XΙΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ 442 Κατασκευές

12/10/2026 6:30:00 πμ 12/10/2026 5:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ - ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΥ 440 Κατασκευές

12/10/2026 6:30:00 πμ 12/10/2026 5:30:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ 441 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΥΛΗΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1159 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1118 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1329 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 49 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 51, 47, 45, 43, 41 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 67, 69 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1332 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΝΔΡΗ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1327 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ 5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1333 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1116 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1116 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 81 - 91 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 108 - 120 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1115 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1162 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1162 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1330 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ. 647 Κατασκευές

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 4:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΡΑΦΑΔΙΝΩΝ ΑΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΠΔΠΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΕΩΦ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ, ΑΛΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΙΓΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΕΥΒΟΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡ, ΑΥΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΑΝΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΜΕΡΤΙΩΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΛΟΗΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΙΔΑΛΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΡΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ, ΡΟΔΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΦΑΙΑΚΩΝ-ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ-ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΩΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ-ΕΥΤΥΧΙΑΣ-ΕΥΡΙΤΑΝΙΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΝΑΞΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΥΜΕΣ-ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1647 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΠΑΠΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΑΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 550 Λειτουργία

12/10/2026 8:00:00 πμ 12/10/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

12/10/2026 9:00:00 πμ 12/10/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 54 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 1334 Κατασκευές

12/10/2026 9:00:00 πμ 12/10/2026 2:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 19 Λειτουργία

12/10/2026 10:00:00 πμ 12/10/2026 2:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΓΕΩΡ.ΚΟΤΖΙΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΦΩΚΙΩΝΟΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΧΛΟΗΣ, ΚΟΔΡΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΕΛΕΟΥΣΗΣ, ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ. 646 Κατασκευές

12/10/2026 12:00:00 μμ 12/10/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΟΥ 14 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ 1331 Κατασκευές

12/10/2026 12:00:00 μμ 12/10/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 5 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1328 Κατασκευές

12/10/2026 12:00:00 μμ 12/10/2026 4:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 132 έως κάθετο: ΒΕΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΟΡΔΟΥ ΒΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΒΕΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ 1335 Κατασκευές