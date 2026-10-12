Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/10/2026 6:30:00 πμ12/10/2026 2:30:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣXΙΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ442Κατασκευές
12/10/2026 6:30:00 πμ12/10/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ - ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΥ440Κατασκευές
12/10/2026 6:30:00 πμ12/10/2026 5:30:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ441Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΥΛΗΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1159Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ1118Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1329Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 49 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 51, 47, 45, 43, 41 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 67, 69 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1332Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΝΔΡΗ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1327Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ 5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1333Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1116Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1116Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 81 - 91 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 108 - 120 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1115Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1162Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1162Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1330Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ.647Κατασκευές
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 4:00:00 μμΡΑΦΗΝΑΣΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΡΑΦΑΔΙΝΩΝ ΑΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΠΔΠΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΕΩΦ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ, ΑΛΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΙΓΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΕΥΒΟΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡ, ΑΥΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΑΝΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΜΕΡΤΙΩΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΛΟΗΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΙΔΑΛΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΡΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ, ΡΟΔΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΦΑΙΑΚΩΝ-ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ-ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΩΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ-ΕΥΤΥΧΙΑΣ-ΕΥΡΙΤΑΝΙΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΝΑΞΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΥΜΕΣ-ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1647Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΠΑΠΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΑΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ550Λειτουργία
12/10/2026 8:00:00 πμ12/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
12/10/2026 9:00:00 πμ12/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 54 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ1334Κατασκευές
12/10/2026 9:00:00 πμ12/10/2026 2:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.19Λειτουργία
12/10/2026 10:00:00 πμ12/10/2026 2:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΓΕΩΡ.ΚΟΤΖΙΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΦΩΚΙΩΝΟΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΧΛΟΗΣ, ΚΟΔΡΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΕΛΕΟΥΣΗΣ, ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ.646Κατασκευές
12/10/2026 12:00:00 μμ12/10/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΟΥ 14 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ1331Κατασκευές
12/10/2026 12:00:00 μμ12/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 5 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1328Κατασκευές
12/10/2026 12:00:00 μμ12/10/2026 4:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 132 έως κάθετο: ΒΕΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΟΡΔΟΥ ΒΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΒΕΡΟΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ1335Κατασκευές
12/10/2026 12:30:00 μμ12/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ1117Λειτουργία
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Γυναικολόγος στο Χαλάνδρι: «Αυτό θα φέρει τον θάνατο», λέει ο πατέρας του - Γιατί νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο

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Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους

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