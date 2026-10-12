Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου και το πόρισμα του ιατροδικαστή

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 89χρονης - Το πόρισμα του ιατροδικαστή και οι αντιφάσεις του 62χρονου γιου της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου και το πόρισμα του ιατροδικαστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι με τραύματα και μώλωπες, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι συνέβη γύρω στις 18:00 της Κυριακής.
  • Ο 62χρονος γιος της, που ζούσε μαζί της, προσήχθη για εξέταση και ισχυρίστηκε ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν και τραυμάτισαν τη μητέρα του, αλλά οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του.
  • Δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της οικίας, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου.
  • Ο 62χρονος έχει προηγούμενο με υποθέσεις ναρκωτικών και σοβαρό πρόβλημα όρασης, στοιχεία που εξετάζονται χωρίς να αποτελούν απόδειξη εμπλοκής.
  • Η σορός της ηλικιωμένης μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η έρευνα διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και αναμένεται εισαγγελική κρίση.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο της 89χρονης γυναίκας στο Μενίδι, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της, στην οδό Σουλίου 41. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος προσήχθη για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή τοποθετεί τον χρόνο θανάτου της 89χρονης περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από την εξέταση της σορού. Η ηλικιωμένη έφερε τραύματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, με ιδιαίτερα εμφανή σημάδια στο πρόσωπο. Ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της.

Οι φωνές για βοήθεια και η κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ακούστηκαν φωνές από την κατοικία της ηλικιωμένης και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος γιος της φέρεται να βγήκε από το σπίτι και να φώναζε προς τους γείτονες «βοήθεια, βοήθεια», με αποτέλεσμα να καλέσουν το 100.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην κατοικία εξέτασαν τον χώρο, χωρίς να διαπιστώσουν εμφανή ίχνη παραβίασης της οικίας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και πώς τραυματίστηκε θανάσιμα η ηλικιωμένη.

Ο ισχυρισμός για δύο εισβολείς και οι αντιφάσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δύο άτομα εισέβαλαν στην κατοικία, έψαξαν τους χώρους του σπιτιού, τον ακινητοποίησαν με λαβή και στη συνέχεια χτύπησαν την ηλικιωμένη μητέρα του.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός φέρεται να προκάλεσε ερωτήματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι, εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Παράλληλα, η απουσία εμφανών ιχνών παραβίασης της κατοικίας εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η περιγραφή των γεγονότων ανταποκρίνεται σε όσα πραγματικά συνέβησαν.

Ο 62χρονος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου συνεχίζεται η εξέτασή του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και η λήψη γενετικού υλικού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο της έρευνας.

Το ποινικό παρελθόν και τα επόμενα βήματα

Ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να εξέφρασαν στις Αρχές υποψίες για τον 62χρονο. Οι αναφορές τους αξιολογούνται από τους αρμόδιους αστυνομικούς, μαζί με τις καταθέσεις και τα ευρήματα από την αυτοψία.

Η σορός της 89χρονης μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια η αιτία και οι συνθήκες θανάτου.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται η εισαγγελική παρέμβαση.

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