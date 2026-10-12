Μενίδι: Θρίλερ με 89χρονη που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της – Προσήχθη ο 62χρονος γιος της

Snapshot Μια 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι με σημάδια αμυχών και μωλώπων στο πρόσωπο και τον λαιμό της.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία, ενώ η ακριβής αιτία θα καθοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 62χρονος γιος της 89χρονης προσήχθη για εξέταση σχετικά με το συμβάν.

Η αστυνομία εξετάζει ενδείξεις πάλης και διερευνά αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση. Snapshot powered by AI

Υπό διερεύνηση βρίσκεται ο θάνατος μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδι, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου ζούσε μαζί με τον 62χρονο γιο της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10), όταν ο ανηψιός της επικοινώνησε με την Αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε ακούσει φωνές από την κατοικία στην οδό Σουλίου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή. Στο πρόσωπο και τον λαιμό της υπήρχαν αμυχές και μώλωπες, ενώ στον χώρο βρέθηκαν ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί πάλη.

Ακολούθησε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτίμησε ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία. Η ακριβής αιτία, πάντως, θα προσδιοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η πρώτη εκτίμηση τοποθετεί τον χρόνο θανάτου της 89χρονης το απόγευμα της Κυριακής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε τον 62χρονο γιο της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί για όσα συνέβησαν στην κατοικία.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ενώ ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο της 89χρονης, ώστε να εντοπίσουν τι ακριβώς συνέβη εντός της μοιραίας οικίας.

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