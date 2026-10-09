Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

Snapshot Μια 16χρονη βρέθηκε νεκρή στο Μαρούσι το απόγευμα στις 17:30.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρή εντοπίστηκε μια 16χρονη στο Μαρούσι, στις 5:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.

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