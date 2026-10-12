ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο - Πότε λήγουν οι ενστάσεις

Snapshot Το ΑΣΕΠ ανάρτησε τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη 4.747 θέσεων σε φορείς του Δημοσίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Γ/2025.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ οι ειδικές κατηγορίες σημειώνονται με «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Οκτωβρίου 2026, με καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου 50 ευρώ για την εξέτασή τους.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων και τεχνική υποστήριξη παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και μέσω της υπηρεσίας helpdesk.

Οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων. Snapshot powered by AI

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη 4.747 θέσεων εργασίας σε φορείς του Δημοσίου ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής και αφορούν μόνιμες θέσεις, καθώς και θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Η διαδικασία αφορά το Β΄ Στάδιο της προκήρυξης 1Γ/2025 (ΑΣΕΠ 14 και 15) και τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4765/2021 (Α΄ 6).

Πώς εμφανίζονται οι υποψήφιοι στους πίνακες

Όπως διευκρινίζει το ΑΣΕΠ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται η υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και η υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες αποκλειστικά με τον αριθμό μητρώου τους (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Παράλληλα, όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες επισημαίνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ειδική σήμανση στους πίνακες κατάταξης.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται, επίσης, ο τυχαίος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο. Η συγκεκριμένη διαδικασία προέκυψε μέσω της ενεργοποίησης ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας, η οποία βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας. Σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των αποτελεσμάτων έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων και την αναλυτική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, asep.gr.

Πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται οι ενστάσεις

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση, εφόσον διαφωνούν με τα στοιχεία που τους αφορούν.

Η προθεσμία αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και την επιλογή «Ένσταση».

Για την εξέταση της ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η ένσταση δεν εξετάζεται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν το παράβολο μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και στη συνέχεια «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)». Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ υπάρχει σχετικός σύνδεσμος με την ένδειξη «e παράβολο», ο οποίος οδηγεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία.

Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να καταχωριστεί στην ένσταση, ενώ το ποσό πρέπει να έχει καταβληθεί έως τη στιγμή της υποβολής της.

Πού θα βρουν οι υποψήφιοι οδηγίες για την ένσταση

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων παρέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο που έχει αναρτήσει το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εντοπίσουν ακολουθώντας τη διαδρομή: asep.gr → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση.

Για τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας helpdesk.asep.gr, επιλέγοντας «Δημιουργία Ερωτήματος» και στη συνέχεια «Τεχνικές ερωτήσεις».

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 213 131 9100, επιλέγοντας το 3, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 14:00.

Οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα καταρτιστούν μετά την εξέταση και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Διαβάστε επίσης