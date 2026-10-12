Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η αναστάτωση που προέκυψε σε χιλιάδες οικογένειες στρατεύσιμων σε όλη τη χώρα, οφείλεται στο ότι τα μέτρα για τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη πρότακτων είχαν σημαντική επιτυχία, απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την αποκάλυψη του θέματος από το Newsbomb.gr.

Ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης που είχαν τα συγκεκριμένα μέτρα, ο πληθυσμός των νέων που θέλησαν να καταταχθούν στην Δ’ΕΣΣΟ/2026, υπερέβη την υπάρχουσα δυναμικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης. Έτσι, αρχικά οι «υπεράριθμοι» τοποθετήθηκαν στην επόμενη ΕΣΣΟ, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή, καθώς έτσι διαταράχθηκε ο σχεδιασμός χιλιάδων οικογενειών, πέραν των ατομικών όσων βασίζονταν πως θα καταταχθούν τον Νοέμβριο και θα απολυθούν σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «ελήφθη πρόνοια» και έτσι, «η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής της αναβολής θα καταταγούν κανονικά».

Αναλυτικά, τι λένε πηγές του υπουργείου: «Τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών είχαν σημαντική επιτυχία. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προς κατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης. Περί αυτού του ενδεχομένου ελήφθη πρόνοια και η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής της αναβολής θα καταταγούν κανονικά».

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