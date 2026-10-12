Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

Snapshot Χιλιάδες στρατεύσιμοι που περίμεναν να καταταγούν τον Νοέμβριο του 2026 ειδοποιήθηκαν ότι η κατάταξή τους μετατίθεται για την Α' ΕΣΣΟ του 2027, προκαλώντας αναστάτωση σε οικογένειες και προσωπικούς προγραμματισμούς.

Οι αλλαγές στη θητεία περιλαμβάνουν κατάταξη μόνο σε Κέντρα Κατάταξης του Στρατού Ξηράς, με μείωση των σειρών κατάταξης σε τέσσερις ετησίως και καθιέρωση 9μηνης θητείας για όλους τους πρότακτους.

Η αύξηση του αριθμού στρατευσίμων τον Νοέμβριο του 2026 υπερέβη τις προβλέψεις, δημιουργώντας προβλήματα σε εξοπλισμό, επιμελητεία και διοικητική μέριμνα.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει να ανοίξει επιπλέον Κέντρα Εκπαίδευσης και να μεταθέσει την Α' ΕΣΣΟ του 2027 από Φεβρουάριο σε Ιανουάριο, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι υπόχρεοι στράτευσης.

Όσοι διέκοψαν την αναβολή στράτευσης από 1 έως 20 Ιουλίου 2026 θα καταταγούν με την ΕΣΣΟ Νοεμβρίου, ενώ όσοι το έκαναν από 21 έως 31 Ιουλίου θα παρουσιαστούν με την επόμενη σειρά, γεγονός που δημιουργεί ανισότητα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε χιλιάδες στρατεύσιμους Έλληνες αλλά και τις οικογένειές τους, αφού τις τελευταίες ημέρες πολλοί εξ αυτών που περίμεναν να λάβουν ειδοποιητήριο κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις για τον Νοέμβριο του 2026 έλαβαν νέα πρόσκληση από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο ότι τελικά καλούνται να παρουσιαστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις τον Ιανουάριο, με την Α' ΕΣΣΟ του 2027!

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θυμίζει αλαλούμ, έχοντας προκαλέσει μεγάλη αναταραχή σε χιλιάδες οικογένειες που είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους ότι τα αγόρια που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είτε έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είτε διακόπτουν την αναβολή στράτευσης, είτε θέλουν να κάνουν χρήση της 9μηνης στρατιωτικής υπηρεσίας που ισχύει για όλους τους αποκαλούμενους πρότακτους σε όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας κι αν υπηρετήσουν (ενώ για τους υπόλοιπους Έλληνες που παρουσιάζονται "κανονικά" είτε κατατάσσονται αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, το 9μηνο ισχύει μόνο για μονάδες στις περιοχές που θεωρούνται παραμεθόριες) εκλήθησαν τις τελευταίες ώρες να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους.

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Σε εκατοντάδες περιπτώσεις, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την Στρατολογία, οι κατατασσόμενοι είχαν διακόψει την αναβολή στράτευσής τους από τον Ιούλιο του 2026 και είχαν λάβει ενημέρωση ότι θα παρουσιαστούν στον Στρατό τον Νοέμβριο. Κι ενώ είχαν λάβει φύλλο κατάταξης για τον Νοέμβριο, διαπιστώνουν τα 3-4 τελευταία 24ώρα -δηλαδή από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέχρι και αυτή την ώρα- ότι η ημερομηνία που θα μπουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης έχει πάει τέσσερις μήνες αργότερα, για Φεβρουάριο του 2027!

Τι συνέβη και προκλήθηκε κοσμοσυρροή

Με τις αλλαγές στη θητεία, οι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται μόνο σε Κέντρα Κατάταξης του Στρατού Ξηράς, αφού τα Κέντρα Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αποφασίστηκε ότι για λόγους ομοιογενούς εκπαίδευσης και εξοικονόμησης πόρων δεν θα υποδέχονται οπλίτες.

Παραλλήλως, οι σειρές κατάταξης μειώθηκαν σε τέσσερις ετησίως, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο υποστελέχωσης κάποιων Κέντρων Κατάταξης, ως απόρροια της υπογεννητικότητας και της μειωμένης συνολικής απόδοσης των κλάσεων.

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Επιπλέον, μία από τις αλλαγές προβλέπει μειωμένη θητεία 9 μηνών για όλους τους πρότακτους, δηλαδή όλους τους Έλληνες που αποφασίζουν να κάνουν τη θητεία τους στα 18 τους χρόνια, προτού τους σταλεί σημείωμα κατάταξης.

Οι αλλαγές αυτές συνδυαστικά φαίνεται ότι αιφνιδίασαν τους επιτελείς του Στρατού Ξηράς και της Στρατολογίας που μάλλον δεν περίμεναν ότι ο συνολικός αριθμός των στρατευσίμων για τον μήνα Νοέμβριο θα υπερβεί τις προβλέψεις που είχαν κάνει. Κι αυτό έχει συνέπειες σε μια σειρά από θέματα, αφού -εκτός των άλλων- όσοι κατατάσσονται θα πρέπει να λάβουν στρατιωτικά ενδύματα, υποδήματα και παραλλήλως να ικανοποιηθούν σε θέματα επιμελητείας και διοικητικής μέριμνας, στα οποία οι αρμόδιοι στρατιωτικοί κατελήφθησαν εξ απίνης.

Οι αντιδράσεις

Τις τελευταίες ώρες, γονείς και στρατεύσιμοι που ανέμεναν ότι θα κληθούν να κάνουν τη θητεία τους τον Νοέμβριο, διαμαρτύρονται στα Στρατολογικά Γραφεία, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εξηγώντας ότι ενώ είχαν λάβει αρχικό φύλλο κατάταξης για τον επόμενο μήνα, έλαβαν νέα ενημέρωση ότι τελικώς θα παρουσιαστούν με την Α' ΕΣΣΟ του 2027! Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για νέους Έλληνες οι οποίοι αφού είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έχουν ξεκινήσει να εργάζονται, για άλλους που είχαν οργανώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με βάση την παραδοχή ότι θα λάβουν το απολυτήριό τους αφού παρουσιαστούν τον Νοέμβριο του 2026 και πια βλέπουν τον σχεδιασμό τους να ανατρέπεται.

Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις στρατευσίμων που είχαν διακόψει την αναβολή στράτευσης μέσα στον Ιούλιο του 2026, περιμένοντας ότι θα καταταγούν τον Νοέμβριο του 2026, όπως προβλέπεται από την στρατολογική νομοθεσία. Κι ενώ στο σύνολό τους, όσοι διέκοψαν τις αναβολές τους μέσα στον Ιούλιο είχαν ενημερωθεί επισήμως ότι είναι υπόχρεοι κατάταξης τον Νοέμβριο, τα τελευταία 24ωρα λαμβάνουν ειδοποιητήρια ότι τελικώς θα παρουσιαστούν με την ΕΣΣΟ 2027 Α'!

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Η διάσταση του προβλήματος και οι αλλαγές

Οπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταλήγουν στα ακόλουθα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις αλλαγές στην στρατιωτική θητεία και τον «συνωστισμό» στρατευσίμων για την ΕΣΣΟ του Νοεμβρίου:

Με διαδικασίες express αναμένεται να ανοίξουν κι άλλα Κέντρα Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς επί του παρόντος να διευκρινίζεται ούτε σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν τα νέα ΚΕΝ ούτε πόσοι περισσότεροι οπλίτες θα καταταγούν

σε όλη την επικράτεια, χωρίς επί του παρόντος να διευκρινίζεται ούτε σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν τα νέα ΚΕΝ ούτε πόσοι περισσότεροι οπλίτες θα καταταγούν Οσοι υπόχρεοι στράτευσης είχαν υποβάλλει αίτημα διακοπής της αναβολής στράτευσης μέχρι 20 Ιουλίου θα παρουσιαστούν με την ΕΣΣΟ του Νοεμβρίου . Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει ότι όλοι όσοι διέκοψαν τις αναβολές τους τον Ιούλιο (δηλαδή από 1η μέχρι 31 Ιουλίου) κατατάσσονται με την μεθεπόμενη ΕΣΣΟ, εν προκειμένω του Νοεμβρίου, αφού πλέον οι σειρές κατάταξης είναι τέσσερις. Εν προκειμένω, όσοι έκοψαν τις αναβολές τους από 21 μέχρι 31 Ιουλίου θα αδικηθούν σε σχέση με τους υπόλοιπους

. Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει ότι όλοι όσοι διέκοψαν τις αναβολές τους τον Ιούλιο (δηλαδή από 1η μέχρι 31 Ιουλίου) κατατάσσονται με την μεθεπόμενη ΕΣΣΟ, εν προκειμένω του Νοεμβρίου, αφού πλέον οι σειρές κατάταξης είναι τέσσερις. Εν προκειμένω, όσοι έκοψαν τις αναβολές τους από 21 μέχρι 31 Ιουλίου θα αδικηθούν σε σχέση με τους υπόλοιπους Στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι υπόχρεοι στράτευσης και να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, αποφασίζεται η Α' ΕΣΣΟ του 2027 να μετατεθεί χρονικά για Ιανουάριο και όχι για Φεβρουάριο!

Με απλά λόγια, ένα από τα μέτρα που αναμένεται να υλοποιηθούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας -κυρίως- για να μην χάσουν τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές τους σπουδές όσοι αναιτίως μετακινούνται για κατάταξη στην Α' ΕΣΣΟ του 2027, είναι να έλθει ο χρόνος της συγκεκριμένης σειράς ένα μήνα νωρίτερα και να ανοίξει η κατάταξη τον Ιανουάριο του 2027, αντί για Φεβρουάριο του 2027!

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