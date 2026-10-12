Πάτρα: Συνελήφθη έξω από τη δουλειά της πρώην συζύγου του - «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά»

Snapshot Συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας που απείλησε την πρώην σύζυγό του έξω από τον χώρο εργασίας της.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της γυναίκας, η οποία φοβόταν για την ασφάλειά της.

Ο άνδρας φέρεται να είπε τη φράση «σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά» αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του.

Ο συλληφθείς είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί για ποινή ενδοοικογενειακής βίας και είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη άνδρα που φέρεται να απείλησε την πρώην σύζυγό του προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί της Ασφάλειας, στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία που προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γυναίκα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από τον χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο άνδρας φέρεται να είπε, αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του, τη φράση «σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά».

Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την Αστυνομία, κινητοποιώντας τις Αρχές για τον εντοπισμό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για άλλες υποθέσεις.

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