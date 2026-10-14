Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Φιλελλήνων και Πρωτόπαπα
- ΜΟΣΧΑΤΟ
Στρ. Ιωάννη και Στρ. Μακρυγιάννη
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
Μανούσου Κούνδουρου και Φώσκολου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
06:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Οκτωβρίου
04:52 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου
20:45 ∙ LIFESTYLE
ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια
23:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ