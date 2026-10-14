Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsroom

Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Φιλελλήνων και Πρωτόπαπα
  • ΜΟΣΧΑΤΟ
    Στρ. Ιωάννη και Στρ. Μακρυγιάννη
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
    Μανούσου Κούνδουρου και Φώσκολου
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