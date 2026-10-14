Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|14/10/2026 6:30:00 πμ
|14/10/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
|449
|Συντήρηση
|14/10/2026 6:30:00 πμ
|14/10/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΙΜΩΝΙΔΗ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΙΩΝΟΣ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΟΥ
|450
|Συντήρηση
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΙΣΟΥ, ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.
|621
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1124
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΠ. ΠΑΤΣΗ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΣΠ. ΠΑΤΣΗ έως κάθετο: ΒΟΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΣΠ. ΠΑΤΣΗ έως κάθετο: ΒΟΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΟΛΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1163
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α.ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡ.ΧΛΟΗΣ.
|648
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ 5 - 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1126
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1164
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΔΗ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΑ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1348
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΪΓΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΝΕΪΓΥ ΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ.
|650
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1128
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 1:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1127
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1351
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Μ.ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.
|653
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΤΣΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΥΡΑ.
|654
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - Λ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ - ΗΒΗΣ - ΡΕΑΣ - ΗΡΑΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΤΛΑΝΤΟΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΠΡΩΤΕΩΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ - ΦΙΛΩΝΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΠΑΛΟΘΑΝΑΣΗ - Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΛΥΣΙΟΥ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΧΑΣΙΩΝ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΚΗ - ΠΟΛΕΜΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1761
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΙ ΠΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|551
|Λειτουργία
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|14/10/2026 8:00:00 πμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΟΝΗ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:30:00 πμ
|14/10/2026 11:30:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1347
|Κατασκευές
|14/10/2026 8:30:00 πμ
|14/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΑΖΙΚΟΤΣΙΚΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ - ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΜΙΧ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΔΕΡΙΓΝΥ - ΧΕΥΔΕΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ - ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Γ. - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΠΑΝΑ Π. - Π. ΜΕΛΑ - ΜΠΑΛΗ ΔΗΜ. - ΠΑΠΑΖΩΛΗ - ΣΟΥΛΙΩΤΗ - ΧΡ.ΠΕΡΑΙΒΟΥ - Β.ΛΑΧΑΒΑ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΠΑΡΓΑΣ - ΚΑΛΑΜΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΜΑΝΤΑ - ΣΑΓΙΑΔΑΣ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ - ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ - ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΥΕΙΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΒΕΡΜΙΟΥ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΣΕΡΒΙΩΝ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ
|451
|Συντήρηση
|14/10/2026 10:00:00 πμ
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΤΤΟΥ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ, Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΚΗ.
|622
|Κατασκευές
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|14/10/2026 3:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΚΡΕΣΝΑΣ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΡΙΝΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, ΦΥΛΛΩΣΙΑΣ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ.
|623
|Κατασκευές
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|14/10/2026 4:30:00 μμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ 36 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ
|1345
|Κατασκευές
|14/10/2026 12:00:00 μμ
|14/10/2026 4:30:00 μμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΣΟ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 3 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ
|1345
|Κατασκευές
|14/10/2026 1:00:00 μμ
|14/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 40 - 42 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1125
|Λειτουργία
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