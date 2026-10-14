Σαντορίνη: Σπινθήρες από καλώδια ηλεκτροδότησης πέφτουν στον δρόμο έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ

Snapshot Στα Φηρά της Σαντορίνης καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσίασαν έντονο σπινρισμό μετά από ψιλόβροχο.

Οι σπίθες από τα καλώδια έπεφταν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Την ώρα του περιστατικού δεν περνούσε πεζός από το σημείο, αποφεύχθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Η εμφάνιση του προβλήματος ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προκαλεί επιπλέον ανησυχία. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στα Φηρά της Σαντορίνης, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής, ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφει το συμβάν και μεταδίδει το cyclades24.gr, μετά από ένα απλό ψιλόβροχο, καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσιάζουν έντονο σπινθηρισμό, με τις σπίθες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Από καθαρή τύχη, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός από το συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ενώ γεννά σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

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