Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, καθώς σημειώθηκε νέα έκρηξη σε μονάδα του διυλιστηρίου.

Το ατύχημα εκδηλώθηκε στη μονάδα 750. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης