Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil
Σοβαρό περιστατικό το απόγευμα της Πέμπτης στη μονάδα 750 κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα οι δύο τραυματίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, καθώς σημειώθηκε νέα έκρηξη σε μονάδα του διυλιστηρίου.
Το ατύχημα εκδηλώθηκε στη μονάδα 750. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12 ∙ LIFESTYLE
Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν
18:05 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αποθέωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Κέντρικ Ναν!
17:23 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Ελληνοκύπριος Αντιπρόεδρος της NVIDIA εμπνέει τους επιχειρηματίες του Allwyn Forward
16:35 ∙ LIFESTYLE
Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά
14:00 ∙ LIFESTYLE