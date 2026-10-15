Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από τον Στρατό

Snapshot Πρώην υπαξιωμα του Στρατού καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί του καταδικάστηκαν τέσσερα ακόμη άτομα ως ηθικοί αυτουργοί με ποινές κάθειρξης από 3 έως 6 έτη.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε το 2014 και αφορά πέντε περιπτώσεις κλοπής και επτά απόπειρες κλοπής πετρελαίου μεταξύ 2013 και 2014.

Ο καταδικασμένος υπαξιωματικός αρνήθηκε την εμπλοκή του και αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του.

Οι ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν πρέπει να εκτιθούν, ενώ κάποιες ποινές φυλάκισης ανεστάλησαν ή μετατράπηκαν σε χρηματικές. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης 5 ετών επιβλήθηκε σε πρώην υπαξιωματικό του Στρατού για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού, στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί του καταδικάστηκαν ακόμη 4 άτομα, τα οποία κρίθηκαν ως ηθικοί αυτουργοί. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν κάθειρξη 6 ετών σε δύο άτομα, 4 και 3 έτη φυλάκισης στους άλλους δύο.

Πρόκειται για μία υπόθεση που εξιχνιάστηκε το 2014, ενώ σήμερα, Πέμπτη, δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης καλούνται να τις εκτίσουν, ενώ, όσον αφορά τις ποινές φυλάκισης, η μία ανεστάλη επί 3ετία και η άλλη μετατράπηκε σε χρηματική.

Ο καταδικασμένος στρατιωτικός αποχώρησε από το ακροατήριο μετά την απολογία του - κατά την οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του - και δεν παρέστη στη διαδικασία απαγγελίας της απόφασης. Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητείται πλέον προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Το ιστορικό

Οι ενέργειες των 5 κατηγορουμένων ξεκίνησαν να απασχολούν τις Αρχές τον Νοέμβριο του 2014, όταν ένα αυτοκίνητο - τρέιλερ, έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι, έμφορτο με σωλήνες, εξαρτήματα και μηχανήματα. Μάλιστα, κοντά στο σημείο της πτώσης βρισκόταν φρεάτιο στο οποίο διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης.

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του υπαξιωματικού, που το επίμαχο διάστημα υπηρετούσε σε μονάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία συνδέεται με τη διαδικασία φύλαξης και λειτουργίας του αγωγού καυσίμων του Στρατού Ξηράς. Μάλιστα, είχε προηγηθεί καταγγελία για κλοπή πετρελαίου.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε πέντε περιπτώσεις κλοπής πετρελαίου (αξίας άνω των 300.000 ευρώ) και επτά σε απόπειρα, κατά το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το τέλος του 2014.

Στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης για να φωτογραφίσουν την περιοχή και να χρησιμοποιήσουν το υλικό ενόψει επικείμενης αναζήτησης χρυσού (χρυσοθηρία).

Πρωτόδικα κρίθηκαν ένοχοι για κακουργηματική κλοπή, από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ή ηθική αυτουργία στην συγκεκριμένη πράξη καθώς και για λαθρεμπορία και τους είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης 6 και 8 ετών, κατά περίπτωση, η εκτέλεση των οποίων είχε ανασταλεί με όρους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

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