Σαντορίνη: Εργαζόμενοι παλεύουν με ορμητικά νερά και οι πελάτες συνεχίζουν αμέριμνοι το γεύμα τους

Snapshot Στη Σαντορίνη, εργαζόμενοι σε εστιατόριο προσπαθούν με σκούπες να απομακρύνουν ορμητικά νερά από τη βροχή που εισβάλλουν στον χώρο.

Οι πελάτες παραμένουν στα τραπέζια τους και συνεχίζουν το γεύμα τους χωρίς να βοηθούν ή να αντιδρούν στην κατάσταση.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στο νησί τις τελευταίες 48 ώρες.

Το βίντεο με το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας την αδράνεια των πελατών.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους καταγράφουν το γεγονός με τα κινητά τους αντί να προσφέρουν βοήθεια στους εργαζόμενους. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει εργαζόμενους στην εστίαση στη Σαντορίνη να προσπαθούν με σκούπες να εμποδίσουν τα ορμητικά νερά της βροχής να εισβάλουν σε εστιατόριο, την ώρα που οι πελάτες παραμένουν αμέριμνοι στα τραπέζια τους, συνεχίζοντας το γεύμα και τον καφέ τους.

Η Σαντορίνη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα το προηγούμενο 48ωρο, με πολλούς δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και τα νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα.

Στο βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο εργαζόμενοι καταβάλλουν αδιάκοπη προσπάθεια να απομακρύνουν τα νερά από τον χώρο του εστιατορίου, ενώ οι πελάτες εξακολουθούν να κάθονται στα τραπέζια τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

https://www.instagram.com/p/DeeM0OpNVi8/

Οι εικόνες προκάλεσαν την οργή των χρηστών, με αρκετούς να εστιάζουν όχι μόνο στη στάση των πελατών, αλλά και στην απουσία οποιασδήποτε διάθεσης να προσφέρουν βοήθεια στους εργαζόμενους.

«Ντροπή», «Τόσοι πολλοί άνθρωποι κάθονται άπραγοι! Κανείς δεν σηκώνει τα μανίκια για να βοηθήσει;» και «Ο εργοδότης είναι το θέμα; Οι υπόλοιποι που τρώνε σαν να μη συμβαίνει τίποτα;» είναι μερικά από τα σχόλια που συνοδεύουν τη δημοσίευση.

Μάλιστα, προς το τέλος του βίντεο, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα και να γελούν, σαν να βλέπουν κάτι αξιοθέατο.