Αγριότητες στη Σαντορίνη: Επιτέθηκαν σε ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν για τα γαϊδουράκια

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Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αγριότητες στη Σαντορίνη: Επιτέθηκαν σε ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν για τα γαϊδουράκια
ΕΛΛΑΔΑ
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Αγριότητες στη Σαντορίνη, με αγωγιάτες να επιτίθενται, σύμφωνα με καταγγελίες, σε Γερμανίδες ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των ζώων, οι οποίες διαμαρτύρονταν για τη χρήση γαϊδουριών ως μεταφορικά μέσα τουριστών.

Η παραδοσιακή χρήση των γαϊδουριών, που μεταφέρουν τους τουρίστες από το λιμάνι της Σαντορίνης προς τη χώρα, έχει τεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο φιλόζωων, καθώς θεωρείται κακοποιητική για τα ζώα.

Οι τρεις ακτιβίστριες της PETA Deutschland καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση από αγωγιάτες στη Σαντορίνη, την ώρα που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν δράση διαμαρτυρίας για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρουν, οι τρεις γυναίκες βιντεοσκοπούσαν τον χώρο και προετοίμαζαν τη δράση τους, όταν ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει την καταγραφή.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό των ακτιβιστριών, τις εξύβρισαν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σωματική βία. Όπως αναφέρει, τις έσπρωξαν στις σκάλες και τις πίεσαν πάνω σε τοίχο, ενώ ένας από τους άνδρες χτύπησε μία από τις γυναίκες στο πρόσωπο.

Δείτε το βίντεο:

Οι τρεις ακτιβίστριες είχαν μαζί τους εξωσκελετούς, δηλαδή μηχανικές συσκευές που υποβοηθούν την κίνηση και μειώνουν την απαιτούμενη μυϊκή προσπάθεια. Σκοπός τους ήταν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως συμβολικό παράδειγμα μιας εναλλακτικής λύσης για την ανάβαση των εκατοντάδων σκαλοπατιών, χωρίς τη χρήση ζώων.

Η PETA υποστηρίζει ότι έχει προτείνει στον Δήμο Θήρας και στη λιμενική αρχή να συμβάλει οικονομικά στην αγορά τέτοιων συσκευών, εφόσον σταματήσει η χρήση γαϊδουριών και μουλαριών για τη μεταφορά τουριστών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, αντίστοιχη τεχνολογία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πιλοτικά στην Κίνα για την ανάβαση στο Όρος Τάι, όπου υπάρχουν περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Μετά το περιστατικό, η PETA Deutschland ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος των ατόμων που, σύμφωνα με την καταγγελία της, επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες.

Παράλληλα, η οργάνωση απευθύνει έκκληση σε τουρίστες και κατοίκους που ήταν παρόντες και ενδέχεται να είδαν το περιστατικό να επικοινωνήσουν μαζί της και να δώσουν πληροφορίες.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεσης γύρω από τη χρήση ιπποειδών στη Σαντορίνη, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα διεθνείς οργανώσεις προστασίας των ζώων.

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