Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος ο ΛΑΟΣ μετά τη σύλληψη Καμπούρη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες

Άγγελος Βουράκης

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος ο ΛΑΟΣ μετά τη σύλληψη Καμπούρη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ και συνδεόμενων φυσικών και νομικών προσώπων μετά από νέες έρευνες για παράνομες δραστηριότητες.
  • Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, με δέσμευση πέντε ακινήτων και οκτώ οχημάτων, τέσσερα εκ των οποίων ανήκουν στο κόμμα.
  • Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και άλλοι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.
  • Τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας λογιστής και ένα ζευγάρι, φέρονται να ήταν «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Καμπούρη.
  • Πέντε άλλοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μία γυναίκα παραμένει υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
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Στην πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος φέρεται να προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την έρευνα να αφορά τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ) και βασικό κατηγορούμενο τον πρόεδρό του, Φίλιππο Καμπούρη.

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μετά την αξιολόγηση νέων ευρημάτων από την έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες. Η έρευνα φέρεται να οδήγησε και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ, καθώς εκτιμάται ότι το κόμμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ (EUROKINISSI) // ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

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Στο πλαίσιο των μέτρων έχουν δεσμευτεί, μέχρι στιγμής, πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια, καθώς και οκτώ οχήματα. Τα τέσσερα από αυτά φέρονται να ανήκουν στο κόμμα.

Η εντολή δέσμευσης αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και των εταιρειών που ελέγχονται, ενώ ο σχετικός φάκελος της Αρχής διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.

Η προφυλάκιση Καμπούρη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από την προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορούμενων για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, στις αρχές της εβδομάδας.

Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι, που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Για τους δύο τελευταίους, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Φίλιππος Καμπούρης
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Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, θα παραμείνει υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της για άλλη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων ανά περίπτωση. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα και χρηματικές εγγυήσεις ύψους 4.000 έως 8.000 ευρώ.

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