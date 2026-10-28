Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
    Πριάμου και Σαρωνικού
  • ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
    Καλιρρόης και Αγαμέμνονος (Επηρεάζεται ο Δ. Καλλιθέας και Δ. Μοσχάτου)
  • ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
    Θεσσαλίας και Δεληγιώργη
  • ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
    Δεληγιώργη και Θεσσαλίας
  • ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
    Πολύτιμης και Στυμφαλίας
  • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Π)
    Κεφαλληνίας καιι Πλαστήρα Ν.
  • ΓΑΛΑΤΣΙ
    Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου (Επηρεάζεται ο Δήμος Ψυχικού)
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
    Πανδώρας και Σαπφούς
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