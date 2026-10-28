Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

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