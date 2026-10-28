Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Πριάμου και Σαρωνικού
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Καλιρρόης και Αγαμέμνονος (Επηρεάζεται ο Δ. Καλλιθέας και Δ. Μοσχάτου)
- ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
Θεσσαλίας και Δεληγιώργη
- ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
Δεληγιώργη και Θεσσαλίας
- ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
Πολύτιμης και Στυμφαλίας
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Π)
Κεφαλληνίας καιι Πλαστήρα Ν.
- ΓΑΛΑΤΣΙ
Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου (Επηρεάζεται ο Δήμος Ψυχικού)
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Πανδώρας και Σαπφούς
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