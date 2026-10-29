Διακοπές νερού την Πέμπτη (29/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Πριάμου και Σαρωνικού
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Παν. Τσαλδάρη και Αγαμέμνονος
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ναπ. Ζέρβα και Αβύδου
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Βορείου Ηπείρου και Κ. Βάρναλη
- ΜΟΣΧΑΤΟ
Κορυτσάς και Θερμοπυλών
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
Θαλή Μιλήσιου κα Ραιδεστού
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ)
Ζερβού και Κύθνου
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