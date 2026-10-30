Διακοπές νερού την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)
Δεληγιώργη και Αγίου Κωνσταντίνου
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Καλλιρρόης και Αγαμέμνονος
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αγ. Ελευθερίου και Αγ. Κωνσταντίνου
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Γεω. Ζωγράφου
- ΙΛΙΟΝ (ΜΙΧΕΛΗ)
Σημαιοφόρου Έκτορος Γιαλοψού και Κρητικού
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
Θαλή Μιλήσιου και Ραιδεστού
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