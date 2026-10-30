ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τα ωφέλιμα έντομα και τις ενισχύσεις, ποια παραστατικά γίνονται δεκτά

Με το προηγούμενο καθεστώς οι έλεγχοι για τις ενισχύσεις της δράσης Π1-31.6-Γ - Τι ισχύει για τα παραστατικά αγοράς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τα ωφέλιμα έντομα και τις ενισχύσεις, ποια παραστατικά γίνονται δεκτά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι έλεγχοι για τις ενισχύσεις της δράσης Π1-31.6-Γ το 2026 θα γίνουν με βάση το προηγούμενο καθεστώς πριν τις αλλαγές στις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
  • Οι αλλαγές στις εγκρίσεις 19 σκευασμάτων με ωφέλιμους μακροοργανισμούς θα ισχύσουν από 1η Νοεμβρίου 2026.
  • Δεν θα δοθεί παράταση για την υποβολή παραστατικών αγοράς πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2026.
  • Η δράση Π1-31.6-Γ προωθεί τη βιολογική αντιμετώπιση επιβλαβών εχθρών όπως ο τετράνυχος μέσω της χρήσης ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων και ακάρεων.
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Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τις αλλαγές στις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, οι οποίες εκδόθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την καταβολή των ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης Π1-31.6-Γ. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη χρήση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων και ακάρεων για τη βιολογική αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών, όπως είναι ο τετράνυχος.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ζήτημα προέκυψε έπειτα από την έκδοση 19 αποφάσεων που τροποποιούν τις εγκρίσεις σκευασμάτων με ωφέλιμους μακροοργανισμούς. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποσαφηνιστεί ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί κατά τον έλεγχο των ποσοτήτων που αγόρασαν οι παραγωγοί για το έτος ενίσχυσης 2026.

Ειδικότερα, η επαλήθευση της ελάχιστης συνολικής απαιτούμενης ποσότητας των σκευασμάτων θα γίνει με βάση τα φορολογικά παραστατικά αγοράς που έχουν καταχωριστεί στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ 2026. Για τον συγκεκριμένο έλεγχο θα ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την έκδοση των 19 τροποποιητικών αποφάσεων.

Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει ότι οι αλλαγές στις εγκρίσεις των συγκεκριμένων σκευασμάτων θα εφαρμοστούν από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ποιες ημερομηνίες καλύπτουν τα παραστατικά

Για τη συμμετοχή στη δράση Π1-31.6-Γ, γίνονται δεκτά φορολογικά παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι δεν θα εξεταστούν αιτήματα για παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα παραστατικά που υποβάλλουν αφορούν αγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Τι προβλέπει η δράση Π1-31.6-Γ

Η δράση Π1-31.6-Γ αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2023-2027 και ενθαρρύνει την αξιοποίηση ωφέλιμων οργανισμών για την προστασία των καλλιεργειών από επιβλαβείς εχθρούς.

Η μέθοδος βασίζεται στην εξαπόλυση αρπακτικών εντόμων και ακάρεων, τα οποία λειτουργούν ως φυσικοί εχθροί επιβλαβών οργανισμών, όπως ο τετράνυχος. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των προσβολών μέσω βιολογικών πρακτικών φυτοπροστασίας.

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπου ο έγκαιρος και αποτελεσματικός περιορισμός των εχθρών είναι καθοριστικός για την προστασία της παραγωγής.

Συνεπώς, για το έτος ενίσχυσης 2026, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αγορές της περιόδου από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Οκτωβρίου 2026 θα ελεγχθούν με βάση το προηγούμενο καθεστώς ως προς τις ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες. Οι νέες εγκρίσεις των 19 σκευασμάτων θα ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2026, χωρίς να προβλέπεται παράταση στην προθεσμία έκδοσης των παραστατικών.

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